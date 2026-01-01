T20 World Cup 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, राशिद खान बने कप्तान; देखें फुल स्क्वाड

अफगानिस्तान ने सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक और ऑलराउंडर गुलबदीन नायब को शामिल किया है.

अफगानिस्तान ने सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक और ऑलराउंडर गुलबदीन नायब को शामिल किया है. स्टार स्पिनर राशिद खान टीम की अगुआई करना जारी रखेंगे जबकि इब्राहिम जदरान को उप कप्तान बनाया गया है. नवीन कंधे की चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2024 दिसंबर में खेला था.

गुलबदीन नायब और तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी को अक्टूबर में बांग्लादेश के सफेद गेंद के दौरे से बाहर कर दिया गया था. दोनों को टीम में जगह मिली है. मुख्य चयनकर्ता अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा के बाद टीम को अंतिम रूप दिया. गुलबदीन नायब बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और उनकी वापसी से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी. हम नवीन उल हक के वापस आने से भी खुश हैं, जिससे हमारी तेज गेंदबाजी का स्तर बेहतर होगा.

टीम में ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान भी शामिल हैं. उनके शामिल होने से स्पिनर ए एम गजनफर को रिजर्व में रखा गया है. अफगानिस्तान ने 2024 में टी20 विश्व कप के पिछले चरण में आईसीसी टूर्नामेंट में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था जिसमें वे सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. इस बार उन्हें ऐसे ग्रुप में रखा गया है जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा शामिल हैं. अफगानिस्तान आठ फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

यही टीम विश्व कप से पहले 19 जनवरी से संयुक्त अरब अमीरात में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला भी खेलेगी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नसीम खान ने कहा, अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के पिछले चरण में शानदार प्रदर्शन किया था. हमारे पास पिछले समय की बेहतरीन यादें हैं और हम इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हैं क्योंकि यह एशियाई परिस्थितियों में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उप कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई.

रिजर्व खिलाड़ी- एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी.

