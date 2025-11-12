क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा

Rashid Khan on His Wife: राशिद खान अपनी निजी लाइफ को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं. दरअसल, राशिद हाल ही में एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ नजर आए हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर उनकी दूसरी शादी की बात होने लगी है.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार राशिद खान अपनी निजी लाइफ को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं. दरअसल, राशिद हाल ही में एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ नजर आए हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर उनकी दूसरी शादी की बात होने लगी है. पिछले साल ही राशिद ने शादी रचाई थी और अब उनकी दूसरी शादी की चर्चा चारों ओर हो रही है. हालांकि इन खबरों के बाद क्रिकेटर ने खुद ही इसका खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि राशिद ने अपनी दूसरी शादी की खबरों को सुनकर क्या कहा है.

खूबसूरत महिला के साथ राशिद की फोटो वायरल

अफगानी क्रिकेटर राशिद खान हाल ही में खान चैरिटी फ़ाउंडेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां वो एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ नजर आए हैं. उसके बाद उस महिला को राशिद की दूसरी वाइफ बताने लगे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि राशिद ने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली है. लेकिन अब राशिद ने इन सभी बातों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है और लोगों को पूरी सच्चाई बता दी है.

Wishing Rashid Khan all the best on his second wedding ...😎🥳 pic.twitter.com/bW3igBr2lY — 𝑨𝙗𝒅𝙪𝒍𝙡𝒂𝙝 𝙎𝒖𝙡𝒕𝙖𝒏⁵⁶ (@Abdullahs_56) November 11, 2025

राशिद खान ने किया खुलासा

राशिद खान ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मैं हाल ही में अपनी वाइफ को एक चैरिटी इवेंट में ले गया था. लेकिन ये दुखद बात है कि लोग इसे लेकर तरह-तरह बातें बना रहे हैं. हालांकि सच्चाई ये है कि वो मेरी वाइफ है और ये खबर छिपाने वाली बिल्कुल नहीं है."

हालांकि राशिद खान ने अपने खुलासे से ये साफ कर दिया है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है और ये उनकी पहली ही वाइफ है. हालांकि पहली बार वो बिना हिजाब के सामने नहीं आई थी और न ही उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया तस्वीर थी, तो हो सकता है कि इसी वजह से फैंस पहचान नहीं पाए हैं.

