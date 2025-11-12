FacebookTwitterYoutubeInstagram
एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले PM मोदी, कहा- धमाके के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा

Rashid Khan on His Wife: राशिद खान अपनी निजी लाइफ को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं. दरअसल, राशिद हाल ही में एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ नजर आए हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर उनकी दूसरी शादी की बात होने लगी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 12, 2025, 01:19 PM IST

क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा

Rashid khan wife

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार राशिद खान अपनी निजी लाइफ को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं. दरअसल, राशिद हाल ही में एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ नजर आए हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर उनकी दूसरी शादी की बात होने लगी है. पिछले साल ही राशिद ने शादी रचाई थी और अब उनकी दूसरी शादी की चर्चा चारों ओर हो रही है. हालांकि इन खबरों के बाद क्रिकेटर ने खुद ही इसका खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि राशिद ने अपनी दूसरी शादी की खबरों को सुनकर क्या कहा है. 

खूबसूरत महिला के साथ राशिद की फोटो वायरल

अफगानी क्रिकेटर राशिद खान हाल ही में खान चैरिटी फ़ाउंडेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां वो एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ नजर आए हैं. उसके बाद उस महिला को राशिद की दूसरी वाइफ बताने लगे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि राशिद ने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली है. लेकिन अब राशिद ने इन सभी बातों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है और लोगों को पूरी सच्चाई बता दी है. 

राशिद खान ने किया खुलासा

राशिद खान ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मैं हाल ही में अपनी वाइफ को एक चैरिटी इवेंट में ले गया था. लेकिन ये दुखद बात है कि लोग इसे लेकर तरह-तरह बातें बना रहे हैं. हालांकि सच्चाई ये है कि वो मेरी वाइफ है और ये खबर छिपाने वाली बिल्कुल नहीं है."

हालांकि राशिद खान ने अपने खुलासे से ये साफ कर दिया है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है और ये उनकी पहली ही वाइफ है. हालांकि पहली बार वो बिना हिजाब के सामने नहीं आई थी और न ही उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया तस्वीर थी, तो हो सकता है कि इसी वजह से फैंस पहचान नहीं पाए हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

