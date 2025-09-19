Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

Share Market में निवेश से मुनाफे का झांसा, Noida में रिटायर्ड कर्नल से 1.4 की ठगी, ऐसी धोखाधड़ी से कैसे बचें?

DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

Bad News in Asia Cup 2025: श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर दुनिथ वेल्लालागे के पिता का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरा क्रिकेट जगत शोक मना रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 19, 2025, 04:07 PM IST

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

dunith wellalage father death

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशिया कप 2025 में ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया था. इस मैच के श्रीलंका ने 6 विकेट से अपने नाम किया और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया. लेकिन उनका जश्न मातम में बदल गया. दरअसल, अफगानी प्लेयर मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के युवा स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे के खिलाफ लगातार 5 छक्के लगाए, जिसके बाद वेल्लालागे पर दुखों का पहाड़ टूट गया. क्योंकि मैच के बाद उनके पिता का निधन हो गया. 

वेल्लालागे के पिता का हुआ निधन

पिता का निधन सुनने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लिए क्रिकेट खेला. हालांकि उन्होंने बता दिया है कि फैमिली से भी आगे उनके लिए उनका देश है. दुनिथ वेल्लालागे के पिता का निधन की खबर के बाद श्रीलंका के पूरे स्टाफ उन्हें संभालते हुए नजर आया. वेल्लालागे पर दुखों पहाड़ टूटा है, जिसके बाद पूरा क्रिकेट जगत हिल गया. 

ऐसा रहा अफगानिस्तान-श्रीलंका मैच

अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों में 60 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 18.5 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया और 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की. टीम के लिए कुसन मेंडिस ने नाबाद 74 रनों की पारी खेली. 

श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया. हालांकि अफगानिस्तान के लिए जीत बेहद जरूरी थी. अगर अफगानिस्तान जीत जाती, तो टीम के साथ-साथ श्रीलंका भी सुपर-4 में पहुंच जाती. करो या मरो मुकाबले में अफगानिस्तान को शिकस्त हाथ लगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब
ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब
अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर
अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE