अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

Jay Shah on Afghani Cricketers Death: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैयरमैन जय शाह ने खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है और सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है.

पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर देर रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दिया था. इस हमले में अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों की मौत हो गई. वहीं अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने खिलाड़ी कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर दुख जाहिर किया है. वहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी चैयरमैन जय शाह ने खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है और सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है.

आईसीसी ने जताया दुख

आईसीसी के चैयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, "तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत से बहुत दुखी हूं, जिनके सपने हिंसा के एक संवेदनहीन कृत्य से खत्म हो गए. ऐसी होनहार प्रतिभा का खोना न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है. हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस हृदयविदारक क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं."

अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज के लिए किया मना

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, 17 से 19 नंवबर तक पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में ट्राई सीरीज खेली जानी थी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली है. ये सीरीज टी20 फॉर्मेट में खेली जानी थी. हालांकि पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज के लिए मना कर दिया है. अब वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी.

Deeply saddened by the loss of three young Afghan cricketers, Kabeer Agha, Sibghatullah, and Haroon, whose dreams were cut short by a senseless act of violence. The loss of such promising talent is a tragedy not just for Afghanistan but for the entire cricketing world. We stand… — Jay Shah (@JayShah) October 18, 2025

अफगानिस्तानी बोर्ड ने भी जारी किया बयान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है. एसीबी की अपील के बाद आईसीसी ने अपना बयान जारी किया है. ये भाव वास्तव में अफगानिस्तान में युवा घरेलू क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर दुख और सहानुभूति व्यक्त करने में आईसीसी की तटस्थता, करुणा और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

अफगानिस्तान बोर्ड ने आगे लिखा, "एसीबी ने खेल को राजनीति से अलग रखने के सिद्धांत को लगातार बरकरार रखा है और आईसीसी के ढांचे के भीतर इस रुख को बनाए रखा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर हिंसा की इस हरकत की कड़ी निंदा करता है. आईसीसी की एकजुटता की अभिव्यक्ति की गहराई से सराहना करते हुए, एसीबी इस अमानवीय हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक उपायों के कार्यान्वयन का आग्रह करता है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.