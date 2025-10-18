FacebookTwitterYoutubeInstagram
फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा

भारत का स्‍वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

Kalki Dham: सम्भल में 5.5 एकड़ में बन रहा कल्कि धाम, आध्यात्मिक पहल के गवाह बन रहे लोग

नौकरी में नहीं लगा दिल, तो शुरू किया अपना बिजनेस; आज 50 करोड़ की कंपनी के हैं मालिक

दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह

Rickets-Osteoporosis समेत ये गंभीर बीमारियां दे सकती है कैल्शियम की कमी, जानें क्या है इलाज

Adulteration in Diwali Sweets: बाज़ार में मिलने वाली मिठाई शुद्ध है या मिलावटी, ऐसे करें पता

अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

Jay Shah on Afghani Cricketers Death: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैयरमैन जय शाह ने खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है और सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 18, 2025, 09:43 PM IST

Jay Shah on Afghani Cricketers Death

पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर देर रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दिया था. इस हमले में अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों की मौत हो गई. वहीं अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने खिलाड़ी कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर दुख जाहिर किया है. वहीं अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी चैयरमैन जय शाह ने खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है और सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है. 

आईसीसी ने जताया दुख

आईसीसी के चैयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, "तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत से बहुत दुखी हूं, जिनके सपने हिंसा के एक संवेदनहीन कृत्य से खत्म हो गए. ऐसी होनहार प्रतिभा का खोना न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है. हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस हृदयविदारक क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं."

अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज के लिए किया मना

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, 17 से 19 नंवबर तक पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में ट्राई सीरीज खेली जानी थी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली है. ये सीरीज टी20 फॉर्मेट में खेली जानी थी. हालांकि पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज के लिए मना कर दिया है. अब वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी. 

अफगानिस्तानी बोर्ड ने भी जारी किया बयान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है. एसीबी की अपील के बाद आईसीसी ने अपना बयान जारी किया है. ये भाव वास्तव में अफगानिस्तान में युवा घरेलू क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर दुख और सहानुभूति व्यक्त करने में आईसीसी की तटस्थता, करुणा और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

अफगानिस्तान बोर्ड ने आगे लिखा, "एसीबी ने खेल को राजनीति से अलग रखने के सिद्धांत को लगातार बरकरार रखा है और आईसीसी के ढांचे के भीतर इस रुख को बनाए रखा है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर हिंसा की इस हरकत की कड़ी निंदा करता है. आईसीसी की एकजुटता की अभिव्यक्ति की गहराई से सराहना करते हुए, एसीबी इस अमानवीय हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक उपायों के कार्यान्वयन का आग्रह करता है."

