तिरंगा ओढ़कर गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया तो हार्दिक पंड्या पर हो गई FIR, जानें क्या कहता है नियम

Complaint Against Hardik Pandya: जीत के बाद हार्दिक पांड्या जीत ने नशे में डूब गए और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ खूब डांस किया. उन्होंने तिरंगा भी ओढ़ा हुआ था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मुश्किले बढ़ गई हैं. भारतीय टीम ने रविवार 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर इतिहास रचा है. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता और कुल तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इस जीत के बाद हार्दिक पांड्या जीत ने नशे में डूब गए और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ खूब डांस किया. लेकिन इस दौरान उन्होंने तिरंगा भी ओढ़ा हुआ था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. आइए जानते हैं कि इसपर क्या नियम है, जिसके तहत के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है.

किसने करवाई हार्दिक के खिलाफ एफआईआर?

पुणे के वकील वाजिद खान ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे का अपमान के आरोप लगाए हैं और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है. वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया, "आपने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा. हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीत का जश्न मना रहे थे. उनकी पीठ पर नेशनल फ्लैग बंधा हुआ था. 1971 के राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, हमें नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए. हार्दि जीत के जश्न में इतना चूर थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तिरंगा बांधे हुए लेट गए. मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है."

वकील ने आगे कहा, "मैंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हार्दिक की शिकायत दर्ज करवाई है. जब मैंने शिकायत के लिए वहां गया, तो उन्होंने कहा ये घटना वहां हुई है यहां नहीं. फिर मैंने कहा कि राष्ट्रिय ध्वज पूरे देश का प्रतीक है और हम शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी. उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और मुझे भी उसकी एक कॉपी दी. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है. मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है."

राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या है नियम?

भारत में राष्टिर ध्वज को लेकर कानूनी नियम बनाए गए हैं. भारत में तिरंगे के सम्मान और अपयोग के तहत नियमों को Flag Code of India और Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 के तहत तय किया गया है. इस नियमों में ये देखा जाता है कि तिरंगे का इस्तेमाल सम्मानजनक तरीके से हो सके और उसका अपमान ना हो. फ्लैग कोड के तहत राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी कपड़े, कुशन, रुमाल या सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं होगा. इसके अलावा तिरंगे को जमीन पर गिराना, पैरों के नीचे आना या किसी कोई ऐसा काम किया जाए, जिससे तिरंगे का अपामनजनक समझा जाएगा. ऐसे में अगर ऐसा होता है, तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

कानूनी के मुताबिक, अगर किसी पर भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप साबित होता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और या तो ये दोनों सजा भी दो सकती है. लेकिन ऐसे में आरोपों में कानूनी प्रक्रिया के बाद भी आखिरी फैसला लिया जाता है.

