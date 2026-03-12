FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला संबोधन, देश को संबोधित करेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर, मोजतबा का संदेश स्ट्रेटेजिक संदेश होगा, दुश्मनों के बारे में खास बातें कहेंगे मुजतबा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LPG खत्म होने से पहले लाल क्यों हो जाती है लौ? जानिए गैस का छिपा हुआ साइंस

LPG खत्म होने से पहले लाल क्यों हो जाती है लौ? जानिए गैस का छिपा हुआ साइंस

तिरंगा ओढ़कर गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया तो हार्दिक पंड्या पर हो गई FIR, जानें क्या कहता है नियम

तिरंगा ओढ़कर गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया तो हार्दिक पंड्या पर हो गई FIR, जानें क्या कहता है नियम

LPG सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? समझें Liquified Petroleum Gas का पूरा साइंस

LPG सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? समझें Liquified Petroleum Gas का पूरा साइंस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

तिरंगा ओढ़कर गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया तो हार्दिक पंड्या पर हो गई FIR, जानें क्या कहता है नियम

Complaint Against Hardik Pandya: जीत के बाद हार्दिक पांड्या जीत ने नशे में डूब गए और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ खूब डांस किया. उन्होंने तिरंगा भी ओढ़ा हुआ था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 12, 2026, 05:52 PM IST

तिरंगा ओढ़कर गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया तो हार्दिक पंड्या पर हो गई FIR, जानें क्या कहता है नियम

Hardik Pandya Dance with GF

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मुश्किले बढ़ गई हैं. भारतीय टीम ने रविवार 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर इतिहास रचा है. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता और कुल तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इस जीत के बाद हार्दिक पांड्या जीत ने नशे में डूब गए और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ खूब डांस किया. लेकिन इस दौरान उन्होंने तिरंगा भी ओढ़ा हुआ था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. आइए जानते हैं कि इसपर क्या नियम है, जिसके तहत के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है.

किसने करवाई हार्दिक के खिलाफ एफआईआर?

पुणे के वकील वाजिद खान ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे का अपमान के आरोप लगाए हैं और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है. वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया, "आपने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा. हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीत का जश्न मना रहे थे. उनकी पीठ पर नेशनल फ्लैग बंधा हुआ था. 1971 के राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, हमें नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए. हार्दि जीत के जश्न में इतना चूर थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तिरंगा बांधे हुए लेट गए. मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है."

वकील ने आगे कहा, "मैंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हार्दिक की शिकायत दर्ज करवाई है. जब मैंने शिकायत के लिए वहां गया, तो उन्होंने कहा ये घटना वहां हुई है यहां नहीं. फिर मैंने कहा कि राष्ट्रिय ध्वज पूरे देश का प्रतीक है और हम शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी. उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और मुझे भी उसकी एक कॉपी दी. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है. मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है."

राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या है नियम?

भारत में राष्टिर ध्वज को लेकर कानूनी नियम बनाए गए हैं. भारत में तिरंगे के सम्मान और अपयोग के तहत नियमों को  Flag Code of India और Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 के तहत तय किया गया है. इस नियमों में ये देखा जाता है कि तिरंगे का इस्तेमाल सम्मानजनक तरीके से हो सके और उसका अपमान ना हो. फ्लैग कोड के तहत राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी कपड़े, कुशन, रुमाल या सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं होगा. इसके अलावा तिरंगे को जमीन पर गिराना, पैरों के नीचे आना या किसी कोई ऐसा काम किया जाए, जिससे तिरंगे का अपामनजनक समझा जाएगा. ऐसे में अगर ऐसा होता है, तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. 

कानूनी के मुताबिक, अगर किसी पर भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप साबित होता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं उसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और या तो ये दोनों सजा भी दो सकती है. लेकिन ऐसे में आरोपों में कानूनी प्रक्रिया के बाद भी आखिरी फैसला लिया जाता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक
ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक
20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास
20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास
LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
MORE
Advertisement
धर्म
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
Horoscope 11 March: ​तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
MORE
Advertisement