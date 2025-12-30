FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की नई तारीख आई, 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, 6 फरवरी तक अपील होगी और 6 मार्च को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

Khushi Mukharjee on Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. ये आरोप काफी संगीन लग रहे हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 30, 2025, 04:12 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. ये आरोप काफी संगीन लग रहे हैं. सूर्या अपनी पत्नि देविश शेट्टी के साथ अक्सर नजर आते रहते हैं और सूर्या ने कहा भी है कि उन्हें उनकी पत्नी ने काफी सपोर्ट किया है. लेकिन अब ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे सूर्या की छवी पर काफी असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने सूर्या को लेकर क्या कहा है. 

कौन है सूर्या पर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? 

अपनी बोल्डनेस के लिए चर्चा में रहने वाली खुशी मुखर्जी ने कई टीवी शोज और तमिल फिल्में की हैं. इसके अलावा खुशी ने बोल्ड वेब सीरीज भी की हुई हैं. खुशी का जन्म 25 नवंबर 1996 में कोलकाता में हुआ था. भले ही खुशी बंगाल में पैदा हुईं, लेकिन उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत की. उन्होंने तमिल मूवी अंजल थुराई 2013 में अपनी पहली फिल्म की थी. उसके बाद तेलुगु फिल्म में भी काम किया. उसके बाद उन्होंने कई रिएलिटी शोज भी किए. हालांकि खुशी ने कई बोल्ड वेब सीरीज में भी हाथ आजमाया. 

खुशी ने सूर्या पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, खुशी मुखर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हैं, "कई क्रिकेटर्स मेरे पीछे थे. एक क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने मुझे काफी मैसेज भी किए थे. लेकिन अब मेरी किसी से भी बातचीत नहीं होती है. मुझे कोई लिंक अप नहीं चाहिए." हालांकि उन्होंने वीडियो में ये कहा है कि सूर्या उन्हें खूब मैसेज करते थे, जिसकी वजह से विषय चर्चा में आ गया है.

आपको बता दें कि खुशी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी आग लगा है. लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सूर्या की ओर से इसे लेकर बयान आता है या नहीं. हालांकि इसपर उनकी वाइफ देविशा और अन्य क्रिकेटर्स की भी प्रतिक्रिया आ सकती है. 

