FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'Z' ने कहा- SEBI के आदेश का 3,143.5 करोड़ के फंड-रेजिंग पर नहीं पड़ेगा असर, प्रक्रिया पूरा करने के लिए उठाए जाएंगे जरूरी कदम

'Z' ने कहा- SEBI के आदेश का 3,143.5 करोड़ के फंड-रेजिंग पर नहीं पड़ेगा सीधा असर, प्रक्रिया पूरा करने के लिए उठाए जाएंगे जरूरी कदम

भारतीय वायुसेना के ये चार हथियार ही दुश्मन के लिए काफी होंगे, उन्नत एयर डिफेंस को भी भेदने की क्षमता

भारतीय वायुसेना के ये चार हथियार ही दुश्मन के लिए काफी होंगे, उन्नत एयर डिफेंस को भी भेदने की क्षमता

सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन, उड़ाए 25 छक्के; अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन, उड़ाए 25 छक्के; अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन, उड़ाए 25 छक्के; अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

Abhishek Sharma Double Century: अभिषेक शर्मा 91 गेंदों में 233 रनों की विस्फोटक पारी खेली है और साथ ही 25 छक्के भी ठोके हैं, उनकी तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 02, 2026, 08:43 PM IST

सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन, उड़ाए 25 छक्के; अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

abhishek sharma (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे सीरीज में अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, जिससे वो विस्फोटक और बड़ी पारी खेलने में लगातार फेल हुए थे. अभिषेक के फैंस भी उनकी फॉर्म को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन अब अभिषेक के फैंस के लिए अच्छी खबर आई है. क्योंकि स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है और दोहरा शतक लगा दिया है. उन्होंने 91 गेंदों में 233 रनों की विस्फोटक पारी खेली है और साथ ही 25 छक्के भी ठोके हैं, उनकी तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है. आइए जानते हैं कि फैंस ने क्या रिएक्सन दिए हैं. 

अभिषेक ने ठोका दोहरा शतक

अमृतसर सीनियर के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक पारी खेली है. उन्होंने 256 के स्ट्राइकरेट से 91 गेंदों में 13 चौके और 25 छक्कों की मदद से 233 रनों की तूफानी पारी खेली है. अभिषेक ने पहले विकेट के लिए अभय चौधरी के साथ मिलकर 305 रनों की पार्टनरशिप भी की. हालांकि, 25वें ओवर में अभिषेक को अशीष ने आउट कर दिया. लेकिन अभिषेक की तूफानी पारी की बदौलत टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 533 रन बना डाले. 

तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है. अभिषेक इस पारी की वीडियो इंटरनेट पर काफी तेज से वायरल हो रही है और फैंस लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अभिषेक शर्मा ने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है, जबकि दूसरे ने लिखा, अभिषेक शर्मा की शानदार पारी. हालांकि, तीसरे यूजर्स ने लिखा, अभिषेक शर्मा का दोहरा शतक. इन सभी यूजर्स के व्यू हजारों में हैं. 

इससे पहले खराब गई कई सीरीज

अभिषेक शर्मा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज खेली थी. हालांकि, पिछली 10 पारियों में अभिषेक सिर्प एक अर्धशतक लगा पाए थे. इसके अलावा उनका बल्ला तीनों सीरीज में शांत रहा है. लेकिन अब लोकल क्रिकेट में अभिषेक ने अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है और अब टीम इंडिया के लिए भी कुछ ऐसा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement