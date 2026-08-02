सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन, उड़ाए 25 छक्के; अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

क्रिकेट
Abhishek Sharma Double Century: अभिषेक शर्मा 91 गेंदों में 233 रनों की विस्फोटक पारी खेली है और साथ ही 25 छक्के भी ठोके हैं, उनकी तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे सीरीज में अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, जिससे वो विस्फोटक और बड़ी पारी खेलने में लगातार फेल हुए थे. अभिषेक के फैंस भी उनकी फॉर्म को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन अब अभिषेक के फैंस के लिए अच्छी खबर आई है. क्योंकि स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है और दोहरा शतक लगा दिया है. उन्होंने 91 गेंदों में 233 रनों की विस्फोटक पारी खेली है और साथ ही 25 छक्के भी ठोके हैं, उनकी तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है. आइए जानते हैं कि फैंस ने क्या रिएक्सन दिए हैं.
अभिषेक ने ठोका दोहरा शतक
अमृतसर सीनियर के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक पारी खेली है. उन्होंने 256 के स्ट्राइकरेट से 91 गेंदों में 13 चौके और 25 छक्कों की मदद से 233 रनों की तूफानी पारी खेली है. अभिषेक ने पहले विकेट के लिए अभय चौधरी के साथ मिलकर 305 रनों की पार्टनरशिप भी की. हालांकि, 25वें ओवर में अभिषेक को अशीष ने आउट कर दिया. लेकिन अभिषेक की तूफानी पारी की बदौलत टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 533 रन बना डाले.
तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर मचा कोहराम
अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है. अभिषेक इस पारी की वीडियो इंटरनेट पर काफी तेज से वायरल हो रही है और फैंस लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अभिषेक शर्मा ने अपनी प्रतिभा साबित कर दी है, जबकि दूसरे ने लिखा, अभिषेक शर्मा की शानदार पारी. हालांकि, तीसरे यूजर्स ने लिखा, अभिषेक शर्मा का दोहरा शतक. इन सभी यूजर्स के व्यू हजारों में हैं.
इससे पहले खराब गई कई सीरीज
अभिषेक शर्मा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज खेली थी. हालांकि, पिछली 10 पारियों में अभिषेक सिर्प एक अर्धशतक लगा पाए थे. इसके अलावा उनका बल्ला तीनों सीरीज में शांत रहा है. लेकिन अब लोकल क्रिकेट में अभिषेक ने अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है और अब टीम इंडिया के लिए भी कुछ ऐसा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.
DOUBLE CENTURY FOR ABHISHEK SHARMA 🚨 🔥— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) August 2, 2026
- Abhishek Sharma scored a blistering 233 runs off just 91 balls in Punjab’s inter-district tournament, smashing 25 sixes in the process. pic.twitter.com/0Ylc1t3SXv
ABHISHEK SHARMA HAS PROVEN HIS TALENT. 🔥— Abhishek Sharma Fc (@Abhishek_Fan_) August 2, 2026
- He Smashed 233 Runs From Just 91 balls with 15 Fours & 25 Sixes against Tarn Taran Men Sr in the One Day District Match. 😤🌟@OfficialAbhi04 | #AbhishekSharma pic.twitter.com/PcoCFfN8Oh
STATEMENT KNOCK BY ABHISHEK SHARMA.💪— Maina Singh (@Maina_Singhx77) August 2, 2026
Runs: 233
Balls: 091
Fours: 15
Sixes: 25
SR: 256.04
Abhishek Sharma smashed 233 off 91 balls for Amritsar vs Tarn Taran in a Punjab Inter-District One-Day tournament match. pic.twitter.com/JLzmw9NPUp
ABHISHEK SHARMA MAKES A STATEMENT 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) August 2, 2026
- He smashed 233 runs from just 91 balls with 15 fours & 25 sixes against Tarn Taran Men Sr in the One Day District match pic.twitter.com/QV4k83Oo5e