Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा को दमदार प्रदर्शन करने का इनाम जल्द ही मिलने वाला है. वो इस फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 250 के स्ट्राइक रेट से फीफ्टी लगाई है. वहीं अब अभिषेक को दमदार प्रदर्शन का इनाम मिलने वाला है. दरअसल, अब वो इस फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है. आइए जानते हैं कि अभिषेक कौनसे फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं.

इस फॉर्मेट में कर सकते हैं डेब्यू

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बीसीसीआई चयनकर्ता एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए हैं. ऐसे में उन्हें चयकर्ता एक बड़ा इनाम दे सकते है. दरअसल सिलेक्टर उन्हें वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करवा सकते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में चुना जा सकता है, जो अभिषेक के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है.

एशिया कप 2025 में ऐसा रहा अभिषेक का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने अब तक 5 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने ने 49.60 की औसत और 206.67 के स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाए हैं. इसके अलावा अभिषेक ने 17 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. उन्होंने अब तक दो तूफानी अर्धशतक भी ठोके हैं.

ऐसा रहा अभिषेक का टी20आई करियर

अभिषेक शर्मा ने 22 मैचों की 21 पारियों में 35.04 की औसत और 197.73 के स्ट्राइक रेट से 783 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक और 2 शतक भी ठोक दिए हैं. टी20आई में अभिषेक ने 63 चौके और 53 छक्के ठोके हैं. उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रनों का है.

