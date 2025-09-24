Add DNA as a Preferred Source
क्या है कैप्सूल वार्डरोब?, Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा ये ट्रेंड, इंफ्लुएंसर भी कर रहे हैं फॉलो

IND vs BAN Highlights: भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर 12वीं बार एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

अब आपके WhatsApp में आया Real Time Message Translation फीचर, चैट करने से पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

ये हैं पानी में डूबे 7 ऐतिहासिक शहर, अचानक हुए दुनिया के नक्शे से गायब

Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल

Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

Rashifal 25 September 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड

Pahalgam Attack: पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार

क्रिकेट

क्रिकेट

Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

Abhishek Sharma: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा को दमदार प्रदर्शन करने का इनाम जल्द ही मिलने वाला है. वो इस फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 24, 2025, 11:08 PM IST

Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन का अभिषेक शर्मा को मिलेगा इनाम, अब इस फॉर्मेट में करेंगे डेब्यू

Abhishek Sharma

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 250 के स्ट्राइक रेट से फीफ्टी लगाई है. वहीं अब अभिषेक को दमदार प्रदर्शन का इनाम मिलने वाला है. दरअसल, अब वो इस फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है. आइए जानते हैं कि अभिषेक कौनसे फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं. 

इस फॉर्मेट में कर सकते हैं डेब्यू

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बीसीसीआई चयनकर्ता एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए हैं. ऐसे में उन्हें चयकर्ता एक बड़ा इनाम दे सकते है. दरअसल सिलेक्टर उन्हें वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करवा सकते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में चुना जा सकता है, जो अभिषेक के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है. 

एशिया कप 2025 में ऐसा रहा अभिषेक का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने अब तक 5 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने ने 49.60 की औसत और 206.67 के स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाए हैं. इसके अलावा अभिषेक ने 17 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. उन्होंने अब तक दो तूफानी अर्धशतक भी ठोके हैं. 

ऐसा रहा अभिषेक का टी20आई करियर

अभिषेक शर्मा ने 22 मैचों की 21 पारियों में 35.04 की औसत और 197.73 के स्ट्राइक रेट से 783 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक और 2 शतक भी ठोक दिए हैं. टी20आई में अभिषेक ने 63 चौके और 53 छक्के ठोके हैं. उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रनों का है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

