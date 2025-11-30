FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि विपक्ष ने SIR समेत कई मुद्दे रखे, हम सबके साथ संवाद कर सदन चलाएंगे

PM Modi ने Christmas और नए साल को लेकर लोगों से की खास अपील, जानें 'मन की बात' की 10 बड़ी बातें

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

दुनिया का पहला शहर कहां बसा था? यहीं से शुरू हुई सभ्यताओं की कहानी

इस आदमी ने Dominos, Pizza Hut को भी दिखा दी औकात, 1000 करोड़ की पिज्जा कंपनी का बना मालिक

ODI में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाली टीमें, टॉप पर टीम इंडिया का नाम

क्रिकेट

Abhishek Sharma Fastest Century: अभिषेक शर्मा ने रविवार 30 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ पंजाब के मैच में नाबाद 148 रन बनाए हैं. उन्होंने पहले 12 गेंदों में अर्धशतक ठोका और फिर 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 30, 2025, 02:00 PM IST

Abhishek Sharma Fastest Century

Abhishek Sharma Fastest Century: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार 30 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ पंजाब के मैच में नाबाद 148 रन बनाए हैं. उन्होंने पहले 12 गेंदों में अर्धशतक ठोका और फिर 32 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इतना ही ही टी20 क्रिकेट में पंजाब टीम ने 310 रन बनाते हुए इतिहास रच दिया है. इसके अलावा अभिषेक ने प्रभसिमरन के साथ मिलकर 12.3 ओवरों में 200 के पार स्कोर पहुंचा दिया था. आइए जानते हैं कि अभिषेक ने और कितने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. 

32 गेंदों में ठोका शतक

अभिषेक शर्मा ने बंगाल के खिलाफ सिर्फ 32 गेंदों में शतक ठोक दिया था. उन्होंने 52 गेंदों में 16 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 148 रनों की पारी खेली. इस तूफानी पारी के साथ अभिषेक ने रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी है. दरअसल, उन्होंने टी20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. इससे पहले 16 छक्के अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई और न्यूजीलैंड के फिन एलन ने लगाए थे. अब इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा का नाम विराजमान हो गया है. 

इस मामले में की युवराज सिंह की बराबरी

जिखाना मैदान पर अभिषेक ने पहले 12 गेंदों में ही अर्धशतक ठोक दिया. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह की बराबरी कर ली है. युवराज ने भी 12 गेंदों में ही टी20 में अर्धशतक बनाया था. ऐसे में अब उनके चेले ने भी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. टी20 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है, जिन्होंने 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में मंगोलिया के खिलाफ मात्र 9 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. इस तरह अभिषेक पुरुषों के टी20 में 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाने वाले युवराज, वेस्टइंडीज के महान क्रिस गेल, जजई और चौहान की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 

टीम ने बनाए 310 रन

टी20 क्रिकेट में पंजाब ने इतिहास रच दिया है. टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में पंजाब 5वें स्थान पर पहुंच गई है. बंगाल के खिलाफ टीम ने 310 रन बोर्ड पर लगाए. टी20 में सबसे बड़ा स्कोर 329 रनों का है, जो बरोड़ा ने बनाया हुआ है. फिर जिम्बाब्वे ने 2024 में 344 रन बोर्ड पर लगाए थे. इसके अलावा चौथे पर नेपाल की टीम है, जिन्होंने 214 रन बनाए थे. वहीं अब पंजाब ने 310 रन बना लिया है और 5वां स्थान काबिज कर लिया है. 

