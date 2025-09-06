एमएस धोनी पर हुक्का वाले आरोपों का इस दिग्गज ने किया खारिज, इरफान पठान के बयान पर बचा बवाल
Irfan Pathan Controversy with MS Dhoni: इरफान पठान के एमएस धोनी पर हुक्का वाले विवाद पर पूर्व दिग्गज ने पलटवार किया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.
पिछले कुछ समय से भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का एक वीडियो काफी सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने एमएस धोनी पर बड़ा आरोप लगाया है. इरफान का कहना है कि धोनी उन खिलाड़ियों को टीम में चुनते थे, जो उनके कमरे में हुक्का लगाता था. हालांकि पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इरफान के आरोपों को खारिज कर दिया है पूर्व कप्तान का सपोर्ट किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.
पूर्व दिग्गज ने इरफान के आरोपों को किया खारिज
पूर्व क्रिकेटर और फेमस कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इरफान के आरोपों खारिज करते हुए कहा, कप्तान हमेशा से बेस्ट टीम ही चुनता है, जो एक जीतने वाली टीम होती है. कप्तान के कमरे में क्या होता है, कौन क्या करता है? इससे वो प्रभावित नहीं होता है. कप्तान एक ऐसी टीम चुनता है, जो जीत दिला सके.
उन्होंने आगे कहा, अगर कोई खिलाड़ी प्रेशर में प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो कप्तान उसे नहीं चुनता है. हमेशा दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ही कप्तान चुनता है. हालांकि कप्तान और कोच के इलाके के खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलते हैं. इसमें कुछ नया नहीं है और वो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कप्तान ने उन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर ज्यादा समय बिताया होता है.
इरफान ने लगाए थे ये आरोप
इरफान पठान ने कहा था कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर इरफान का एक बयान आया था, जिसमें धोनी ने कहा था कि इरफान अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. उसके बाद इरफान ने धोनी से बात की है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सब प्लान के हिसाब से है. मुझे किसीके भी रूम में हुक्का लगाने की आदत नहीं है और न इस बारे में बात करने की. लेकिन कभी-कभी आप न बोले तो ही बेहतर होता है. किसी भी खिलाड़ी को मैदान पर प्रदर्शन करना होता है और मैं केवल इसी बात पर ध्यान देता था.
