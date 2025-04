दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने की बीच आईपीएल 2025 का 29वां मुकाबला खेला गया. जिसमें दिल्ली को रोमांचक मुकाबले में 12 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में फैंस को खूब चौके- छक्के देखने को मिले.

हालांकि मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी. जिसने सबका ध्यान अपनी खींचा है. दरअसल मुकाबले के बीच फैंस आपस में भिड़ गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें फैंस की आपस में झड़प हो गए. इस लड़ाई में एक लड़की ने युवक के गाल पर जमकर चांटे मारे.

A fight between fans at the Arun Jaitley stadium last night. pic.twitter.com/UYXmAZbg1c