ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद को लेकर SP नेता किरणमय नंदा ने कहा- BJP ने भारत के गौरव को नष्ट कर दिया | SP नेता किरणमय नंदा का बड़ा बयान कहा- बाबरी मस्जिद गिराकर भारत का गौरव नष्ट किया

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी

कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी

Relationship Tips: रिश्ते में कड़वाहट, प्यार को तकरार में बदल दती हैं ये 10 बातें

Relationship Tips: रिश्ते में कड़वाहट, प्यार को तकरार में बदल दती हैं ये 10 बातें

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल

Home क्रिकेट

क्रिकेट

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

Most Expensive Wicket Keeper in IPL: आईपीएल इतिहास में अब तक सबसे महंगा विकेटकीपर खिलाड़ी कौन है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 22, 2025, 05:47 PM IST

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

Most Expensive Wicket Keeper in IPL

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए नीलामी अगले महीने 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होगी. इसके लिए बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. वहीं सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट में जारी कर दी है. आईपीएल 2026 ऑक्शन में खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लग सकती है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल इतिहास में अब तक सबसे महंगा विकेटकीपर खिलाड़ी कौन है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं. 

ऋषभ पंत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विकेटकीपर है. आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये की भारी रकम देकर खरीदा था. पंत आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी है. अब तक कोई भी खिलाड़ी 27 करोड़ रुपये नहीं पाया है. 

हेनरिक क्लासेन

साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने साल 2018 में आईपीएल डेब्यू किया था, तब उन्हें सिर्फ 50 लाख मिले थे. उसके बाद 2024 में उनकी सैलरी 5.25 करोड़ थी. लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 2025 आईपीएल में 23 करोड़ रुपये देकर रिटेन किया था. क्लासेन आईपीएल में बिकने वाले सबसे दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं.

निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने साल 2019 में डेब्यू किया और उनकी सैलरी 4.2 करोड़ रुपये थी. उसके बाद वो 10.75 करोड़ रुपये में हैदराबाद टीम में गए. उसके बाद 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 16 करोड़ में खरीदा था. फिर एलएसजी ने 2025 में उन्हें 21 करोड़ देकर रिटेन किया. 

संजू सैमसन

भारतीय विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्हें आईपीएल 2025 में कुल 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. संजू ने केकेआर के लिए आईपीएल डेब्यू 2012 में किया था. उसके बाद वो 2013 में राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए. फिर 2016 और 2017 में वो दिल्ली टीम का हिस्सा रहे. लेकिन आरआर पर बैन हटने के बाद वो वापस आरआर चले गए थे. 2023 में उन्हें 14 करोड़ सैलरी मिलती थी. लेकिन आईपीएल 2025 में उन्हें 18 करोड़ में रिटेन किया गया था. 

केएल राहुल

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल 2013 में डेब्यू किया था और आरसीबी ने उन्हें 10 लाख रुपये खरीदा था. फिर 2014-2015 में हैदराबाद के लिए खेले. उसके बाद 2016-2017 आरसीबी में शामिल हुए. फिर 2018 से 2021 तक पंजाब के लिए खेल. फिर राहुल 2022 से 2024 में लखनऊ टीम के लिए खेल. हालांकि 2025 में राहुल दिल्ली टीम का हिस्सा है. हालांकि राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ रुपये में खरीदा था. ऐसे में राहुल 5वें सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. 

