इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप खेलने भारत आई है. मैचे से पहले ही इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं.
आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप खेलने भारत आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो प्लेयर्स के साथ इंदौर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को आज अपना लीग स्टेज का आखिरी मैच इंदौर में खेलना है. बताया जा रहा है कि इंदौर में होटल से कैफे जाते समय कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की गई. महिला क्रिकेटरों ने घटना होते ही तुरंत आपातकालीन सूचना भेजी. इस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे.
पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर
ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस ने गुरुवार शाम एमआईजी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाइक सवार आरोपी अकील को गिरफ्तार किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ये घटना गुरुवार, 23 अक्टूबर को हुई है. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने खजराना रोड इलाके में हुई इस घटना में शामिल व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया हैं. सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि दोनों क्रिकेटर अपने होटल से बाहर निकले और एक कैफ़े की ओर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया.
गतल तरीके से छूकर भागा आरोपी
उन्होंने बताया कि कथित तौर पर आरोपी ने खिलाड़ियों में से एक को गलत तरीके से छुआ और भाग गया. खिलाड़ियों ने तुरंत अपने टीम सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क किया, जिन्होंने स्थानीय सुरक्षा संपर्क अधिकारियों के साथ समन्वय करके सहायता के लिए एक वाहन भेजा. सूचना मिलने पर, सहायक पुलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला का शील भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की हैं.
