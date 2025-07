666666...52 गेंद पर शतक, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास; PAK खिलाड़ी का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

14 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इंग्लैंड में तहलका मचा रहा है. उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली है. इंग्लैंड अंडर-19 और भारत अंडर-19 टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. जिसका चौथा मुकाबला न्यू रोड, वॉर्सेस्टर में खेला जा रहा है. पहले तीन मैच में वैभव ने ताबड़तोड़ पारी खेली. मगर शतक बनाने से चूक गए.

पहले मैच में वैभव ने 48 रन, दूसरे मैच में 45 और तीसरे मैच में 86 रन बनाए थे. लेकिन चौथा मुकाबले में सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के कमरान गुलाम का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. वो अंडर-19 और यूथ वनडे में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ मात्र 52 गेंद पर शतक जड़ा. जिसके साथ ही वो अंडर-19 और यूथ वनडे में सबसे तेज लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इसके पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज कामरान गुलाम के नाम दर्ज था. जिन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 53 बॉल पर शतक लगाया था.

1⃣4⃣3⃣ runs 7⃣8⃣ deliveries 1⃣3⃣ fours 🔟 Sixes 💥 14-year old Vaibhav Suryavanshi registered a century off just 52 deliveries, the fastest 💯 in U19 and Youth ODIs 🔥🔥 Scorecard - https://t.co/1UbUq20eKD #TeamIndia pic.twitter.com/ymXf3Ycmqr

🚨 Teenage sensation Vaibhav Suryavanshi hits a sublime 52-ball hundred at Visit Worcestershire New Road and ends out on 143 from 73 deliveries, with 23 boundaries 🤯🇮🇳 @BCCI pic.twitter.com/xD3TWqEMnz