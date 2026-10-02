1 अक्टूबर से इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू हुए 9 नए नियम, आसान भाषा में समझें क्या-क्या हुए बदलाव

ICC New Rules 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट में कुछ नियमों में बदलाव किए हैं और कई नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू भी किए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने क्रिकेट में कुछ नियमों में बदलाव किए हैं और कई नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू भी किए हैं. पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों के लिए ये नियम होंगे. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में आईसीसी ने सख्त नियम बनाए हैं. इन नियमों में समय की बर्बादी से लेकर ओवरथ्रो तक कई रूल हैं, जिन्हें आईसीसी ने बदल दिए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 नए नियम भी लागू हुए हैं, जो क्रिकेट फैंस को जानने चाहिए.

आपको बता दें कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं, यानी 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली कोई भी सीरीज में ये नियम लागू हो जाएंगे. आईसीसी ने पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में नियम लागू होंगे. इंटरनेशनल क्रिकेट में पुरुष की तरह ही महिला क्रिकेट भी आगे बढ़ रहा है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू हुए 11 नए नियम

समय बर्बाद करने पर लगेगी पेनल्टी- आईसीसी ने समय बर्बाद करने पर नए नियम बनाए हैं. अब बल्लेबाज अगर समय बर्बाद करेगा, तो उसे पहले चेतावनी मिलेगा, लेकिन अगर पहली बार में बल्लेबाज नहीं मानता है, तो दूसरी बार भी चेतावनी दी जाएगी. लेकिन अगर तीसरी बार होता है, तो सीधा 5 रन की पेनल्टी लगेगी. ऐसे में फील्डिंग करने वाली टीम को फ्री के 5 रन मिल जाएंगे. ऐसे में अब बल्लेबाजों को पहले से ही मैदान पर उतरने के लिए तैयार रहने पड़ेगा. इससे समय की बर्बादी कम हो सकती है.

महिला क्रिकेट में गेंद को लेकर नियम- महिला क्रिकेट में पुरुषों की तुलना में गेंद का आकार और वजन दोनों कम होता है. लेकिन अब आईसीसी ने इसे लेकर नियम बदल दिया है. अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंद का वजन 142 से 149 ग्राम और घेरा 21.5 से 22 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए.

ओवरथ्रो नियम में भी हुआ बदलाव- ओवरथ्रो को आईसीसी ने और ज्यादा साफ कर दिया है. अब ओवरथ्रो सिर्फ उसे कहा जाएगा, जब कोई फील्डर रनआउट करने के लिए गेंद स्टंप की ओर फेंके. अब मिसफील्डिंग को ओवरथ्रो नहीं कहा जाएगा. चाहे खिलाड़ी गेंद रोकने की कोशिश कर रहा हो या गेंद अपने साथी खिलाड़ी को दे रहा हो. इसे ओवरथ्रो नहीं कहेंगे.

स्टिंपिंग और रनआउट पर भी बदला नियम- इन नए नियमों में आईसीसी ने स्टिंपिंग और रनआउट को लेकर भी नियम सख्त कर दिए हैं. अब अगर स्टंपिंग और रनआउट करते समय फील्डर का गेंद पर कंट्रोल नहीं है, तो वो रनआउट या स्टंपिंग नहीं माना जाएगा. जैसे, अगर गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है और बल्लेबाज ने शॉर्ट खेला और गेंदबाज की बॉडी छूकर स्टंप पर लग जाती है और नॉन-स्ट्राइकर क्रीज से बाहर होता है, तो वो अब रनआउट नहीं होगा.

दिन के टेस्ट में भी इस्तेमाल होगी पिंक बॉल- टेस्ट क्रिकेट को लेकर एक नया नियम लागू किया है. दरअसल, पहले डे-नाइट टेस्ट में ही पिंक बॉल का इस्तेमाल होता था. लेकिन अब दिन यानी दोपहर के टेस्ट में भी पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा. अगर दोनों टीमें पिंक बॉल से खेलना चाहती हैं, तो वो पिंक बॉल ले सकती हैं. लेकिन अगर एक बार पिंक बॉल ले ली गई, तो पूरा टेस्ट पिंक बॉल से होगा. इससे खराब रौशनी में कम की कटौती कम नहीं होगी और मैच पूरा हो सकेगा.

विकेट के साथ नहीं खत्म होगा दिन का खेल खत्म- टेस्ट में एक और नियम लागू किया गया है. आमतौर पर टेस्ट मैच में अगर 5-10 ओवर बचे हैं और विकेट गिर जाए, तो दिन का खेल खत्म हो जाता है. लेकिन अब नए नियम के अनुसार, अगर थोड़े ओवर बचे हैं और विकेट गिर जाए, तो भी खेल पूरा होगा. विकेट के साथ अब दिन का खेल खत्म नहीं होगा.

टी20 इंटरनेशनल में ब्रेक को लेकर नियम- नए नियम के मुताबिक, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 मिनट का ब्रेक समय तय किया गया है. लेकिन अगर मैच के दौरान समय की बर्बादी होती है, तो ब्रेक समय 10 मिनट रहेगा.

हेड कोच का मैदान पर आने का नियम- इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले हेड कोच मैदान पर नहीं आते थे. लेकिन अब वनडे और टी20 क्रिकेट में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हेड कोच भी मैदान पर आ सकते हैं.

वाइड बॉल पर भी आया नया नियम- इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइड बॉल को लेकर भी नियम लागू हुआ है. वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब बल्लेबाज के पैरों की स्थिति के अनुसार वाइड बॉल तय होगी. अब चाहे गेंद निकल के बाद बल्लेबाज ऑफ साइड की तरफ चला जाए.

आईसीसी ने 73 नियमों में किए बदलाव

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 1 अक्टूबर से पहले कुल 73 नियमों में बदलाव किया है. कुछ नियमों में छोटे बदलाव हैं, तो कुछ नियम पूरी तरह नए कर दिए गए हैं. ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, "खेल की शर्तों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें क्रिकेट बॉल से जुड़े नियम, फील्डिंग के कुछ पहलुओं पर ज्यादा स्पष्टता और खेल की गति को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं."

किन सीरीज पर लागू होंगे नियम?

आईसीसी ने 1 अक्टूबर से नए नियम लागू कर दिए हैं. लेकिन जो सीरीज एक अक्टूबर से पहले से चल रही हैं और 1 अक्टूबर के बाद तक खेली जाएगी. इन सीरीजों में पहले वाले नियम ही लागू होंगे. ये नियम तभी लागू होंगे, जब कोई नई सीरीज खेली जाएगी. यानी 1 अक्टूबर के बाद से शुरू होने वाली सीरीज पर नियम लागू होंगे. जैसे भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेली जा रही है, जिसके आधे मैच 1 तारीख के बाद हैं, तो ऐसे में इस सीरीज पर पुराने नियमों के तहत खेला खेला जाएगा.