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IND vs ENG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह नहीं लिस्ट में इस खिलाड़ी का नाम

Most Wickets in India vs England ODI: इस सीरीज से पहले आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड वनडे इतिहास में किन 10 गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 12, 2026, 07:50 PM IST

IND vs ENG ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह नहीं लिस्ट में इस खिलाड़ी का नाम

Most Wickets in India vs England ODI (Photo X)

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भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर हैं, जहां टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली और अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. हालांकि, इंग्लैंड ने भारत को टी20 सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप किया है, जबकि एक मैच बारिश से रद्द हो गया था. लेकिन अब टीम इंडिया अपना बदला लेना चाहेगी और वनडे सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी. इस सीरीज में विराट से लेकर रोहित और बुमराह सभी दिग्गजों की वापसी हुई है. इस सीरीज से पहले आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड वनडे इतिहास में किन 10 गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं. 

रवींद्र जडेजा

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. लेकिन जडेजा इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है. जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ 27 पारियों में अब तक 45 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि, मौजूदा टीम में कोई भी गेंदबाज उनके आस-पास भी नहीं है. 

जेम्स एंडरसन

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज जेमस एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 31 पारियों में 40 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि, मौजूदा टीम में कोई भी गेंदबाज उनके आस-पास नहीं है. 

एंड्रयू फ्लिंटॉफ

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ का नाम भी लिस्ट में है. उन्होंने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 37 विकेट चटकाए हैं. 

हरभजन सिंह

भारतीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 23 वनडे मैचों की 23 पारियों में 36 विकेट अपने नाम किए हैं. 

जवागल श्रीनाथ

पूर्व भारतीय गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे की 21 पारियों में कुल 35 विकेट झटके हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर काबिज हैं. साल 2003 से उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. 

रविचंद्रन अश्विन

भारतीय ऑलराउंडर आर अश्विन का नाम लिस्ट में छठे स्थान पर है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 23 मैचों की 22 पारियों में 35 विकेट ही अपने नाम किए हैं. 

स्टीवन फिन

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने भारत के खिलाफ 17 वनडे पारियों में 28 विकेट अपने नाम किए हैं. इस लिस्ट में फिन तीसरे और आखिरी इंग्लिश प्लेयर हैं. 

कपिल देव

पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 23 वनडे पारियों में 28 विकेट ही अपने नाम किए हैं. 

मोहम्मद शमी

भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 17 पारियों में 27 विकेट लिए हैं. हालांकि, शमी इस सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं.

जहीर खान

पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज जहीर खान का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे की 18 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं. खास बात ये है कि दोनों ही टीमों के मौजूदा स्क्वाड के खिलाड़ियों का नाम लिस्ट में नहीं है. 

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