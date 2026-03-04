FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pakistan Squad: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, PCB ने 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

Pakistan Squad: बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, PCB ने 6 नए चेहरों को दिया पहली बार मौका

T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर से सामने आया वीडियो

T20 World Cup: सेमीफाइनल से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर से सामने आया वीडियो

US-Israel Iran War: तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा US-ईरान वॉर! फ्रांस ने UAE में उतारे फाइटर जेट, जानें 5वें दिन जंग के हालात

US-Israel Iran War: तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा US-ईरान वॉर! फ्रांस ने UAE में उतारे फाइटर जेट, जानें 5वें दिन जंग के हालात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

SA vs NZ Semi-Final Live Score: साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल के लिए जंग, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

SA vs NZ 1st Semi-Final Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 04, 2026, 05:29 PM IST

SA vs NZ Semi-Final Live Score: साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल के लिए जंग, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

SA vs NZ Semi-Final Live Score

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

South Africa vs New Zealand 1st Semi-Final Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका ने पिछली सीजन अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार कीवी टीम की चुनौती होगी और दोनों ही टीमों के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी. हालांकि अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. इस मैच के ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 04 Mar 2026, 05:22 PM

    SA vs NZ Semi-Final Live Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

    न्यूजीलैंड- मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
हिमालय के ऊपर उड़ते समय पायलटों को तीन सूर्य क्यों दिखाई देते हैं? समझें इसके पीछे का साइंस
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
चंद्रमा की सतह से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण? NASA की तस्वीरों में कैद हुआ अनोखा पल
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी
Holi 2026 Special: इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
इस होली रंगों से बढ़ाएं रिश्तों की नजदीकियां, लाल, पीला या चुना हरा गुलाल तो लौट आएगा पुराना प्यार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
Chandra Grahan Effects: जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
जब रेड मून की वजह से धरती पर बढ़ने लगा है तनाव, क्या यह सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इशारा?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone  
इन तारीखों पर जन्मे बेटे पिता के अधूरे सपनों को बनाते हैं अपना मिशन, कम उम्र में ही बन जाते हैं फैमिली का Backbone
Chandra Grahan 2026 Numerology: चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
चंद्र ग्रहण पर मूलांक के अनुसार करें ये खास उपाय, नहीं तो संकटों से भर जाएगा आपका जीवन
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि
MORE
Advertisement