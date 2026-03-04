SA vs NZ Semi-Final Live Score: साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल के लिए जंग, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
South Africa vs New Zealand 1st Semi-Final Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका ने पिछली सीजन अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार कीवी टीम की चुनौती होगी और दोनों ही टीमों के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी. हालांकि अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. इस मैच के ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.
साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.
न्यूजीलैंड- मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी.