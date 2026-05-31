RCB vs GT IPL 2026 Final Highlights: विराट कोहली का अर्धशतक, आरसीबी ने जीता लगातार दूसरा खिताब, फाइनल में गुजरात को हराया

IPL 2026 Final Highlights, Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही आरसीबी ने लगातार दूसरा खिताब भी जीत लिया है. इस मैच विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. इस पारी में विराट ने 3 छक्के और 9 चौक भी लगाए. जीटी ने आरसीबी को 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया है.

