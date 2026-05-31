RCB vs GT IPL 2026 Final Highlights: विराट कोहली का अर्धशतक, आरसीबी ने जीता लगातार दूसरा खिताब, फाइनल में गुजरात को हराया

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IPL 2026 Final Highlights, Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.
आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही आरसीबी ने लगातार दूसरा खिताब भी जीत लिया है. इस मैच विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. इस पारी में विराट ने 3 छक्के और 9 चौक भी लगाए. जीटी ने आरसीबी को 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया है.
गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 50 रनों की पारी खेली. इसके अलावा साई सुदर्शन 12, शुभमन गिल 10, निशांत सिंधु 20, जोस बटलर 19, अरशद 15, राहुल तेवतिया 7, जेसन होल्डर 7, राशिद खान 7 और कगिसो रबाडा ने नाबाद 3 रन बनाए.
आरसीबी ने 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 18 ओवरों में इसे पूरा कर लिया है. टीम के लिए विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली और टीम को खिताब दिलाने में अहम भुमिका निभाई है. इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए. आरसीबी के पहले गेंदबाजों ने दमदार और घातक गेंदबाजी की और विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोका. उसके बाद बल्लेबाजों ने अपना काम किया और लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया है.