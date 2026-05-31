FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
RCB vs GT: कोहली का छक्का देखते ही झूम उठीं अनुष्का, फाइनल में छाया 'विरुष्का' मोमेंट! रिएक्शन हुआ वायरल

RCB vs GT: कोहली का छक्का देखते ही झूम उठीं अनुष्का, फाइनल में छाया 'विरुष्का' मोमेंट! रिएक्शन हुआ वायरल

RCB vs GT Final Highlights: फाइनल में विराट की सबसे तेज फिफ्टी, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब; जीटी को 5 विकेट से रौंदा

RCB vs GT Final Highlights: फाइनल में विराट की सबसे तेज फिफ्टी, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब; जीटी को 5 विकेट से रौंदा

IPL 2026 Prize Money: चैंपियन टीम RCB पर हुई पैसों की बारिश, जानें रनर-अप समेत अन्य टीमों को कितना मिला इनाम

IPL 2026 Prize Money: चैंपियन टीम RCB पर हुई पैसों की बारिश, जानें रनर-अप समेत अन्य टीमों को कितना मिला इनाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें? 

Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें?

IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा

IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा

Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत

Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

RCB vs GT IPL 2026 Final Highlights: विराट कोहली का अर्धशतक, आरसीबी ने जीता लगातार दूसरा खिताब, फाइनल में गुजरात को हराया

IPL 2026 Final Highlights, Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 01, 2026, 01:06 AM IST

RCB vs GT IPL 2026 Final Highlights: विराट कोहली का अर्धशतक, आरसीबी ने जीता लगातार दूसरा खिताब, फाइनल में गुजरात को हराया

RCB vs GT IPL 2026 Final Highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही आरसीबी ने लगातार दूसरा खिताब भी जीत लिया है. इस मैच विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली. इस पारी में विराट ने 3 छक्के और 9 चौक भी लगाए. जीटी ने आरसीबी को 156 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया है. 
 

LIVE BLOG

  • 01 Jun 2026, 01:06 AM

    IPL Final 2026 Live Score: खत्म हुई गुजरात की पारी

    गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 50 रनों की पारी खेली. इसके अलावा साई सुदर्शन 12, शुभमन गिल 10, निशांत सिंधु 20, जोस बटलर 19, अरशद 15, राहुल तेवतिया 7, जेसन होल्डर 7, राशिद खान 7 और कगिसो रबाडा ने नाबाद 3 रन बनाए. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:06 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात का 8वां चौथा विकेट

    गुजरात को 8वां झटका 20वें ओवर की दूसरी गेंद राशिद खान के रूप में लगा है. उन्हें रासिख ने 7 रनों पर आउट कर दिया है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:05 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात का 7वां चौथा विकेट

    गुजरात को 7वां झटका 19वें ओवर की तीसरी गेंद जेसन होल्डर के रूप में लगा है. उन्हें भुवनेश्वर ने 7 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:05 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात का छठा चौथा विकेट

    गुजरात को छठा झटका 17वें ओवर की पहली गेंद तेवतिया के रूप में लगा है. उन्हें रासिख ने 7 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:05 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात की पारी के 15 ओवर पूरे

    गुजरात टाइटंस की पारी के शुरुआती 15 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने 5 विकेट गंवाया है. टीम के लिए वाशिंगटन 23 और तेवतिया 2 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 105-5.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:05 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात का 5वां चौथा विकेट

    गुजरात को 5वां झटका 15वें ओवर की पहली गेंद अरशद खान के रूप में लगा है. उन्हें रासिख ने 15 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:05 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात का गिरा चौथा विकेट

    गुजरात को चौथा झटका 13वें ओवर की पहली गेंद जोस बटलर के रूप में लगा है. उन्हें क्रुणाल ने 19 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:04 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात की पारी के 10 ओवर पूरे

    गुजरात टाइटंस की पारी के शुरुआती 10 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने तीन विकेट गंवाया है. टीम के लिए वाशिंगटन 4 और बटलर 14 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 63-3.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:04 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात को लगा तीसरा झटका

    गुजरात को तीसरा झटका 8वें ओवर की छठी गेंद निशां सिंधु के रूप में लगा है. उन्हें रासिख ने 20 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:04 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात के शुरुआती 6 ओवरों का खेल पूरा

    गुजरात टाइटंस की पारी के शुरुआती 6 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने दो विकेट गंवाया है. टीम के लिए निशांत 15 और बटलर 5 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 45-2. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:04 AM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात को लगा दूसरा झटका

    गुजरात को दूसरा झटका चौथे ओवर की चौथी गेंद साई सुदर्शन के रूप में लगा है. उन्हें भुवनेश्वर ने 12 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 01 Jun 2026, 01:03 AM

    IPL Final 2026 Live Score: जीटी के शुरुआती 3 ओवरों का खेल पूरा

    गुजरात टाइटंस की पारी के शुरुआती 3 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने एक विकेट गंवाया है. टीम के लिए निशांत 1 और सुदर्शन 10 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 24-1. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 31 May 2026, 11:38 PM

    IPL Final 2026 Live Score: गुजरात को लगा पहला झटका

    गुजरात को पहला झटका तीसरे ओवर की दूसरी गेंद शुभमन गिल के रूप में लगा है. उन्हें जोश हेजलवुड ने 10 रनों पर आउट कर दिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 31 May 2026, 11:14 PM

    IPL Final 2026 Live Score: आरसीबी ने जीता खिताब

    आरसीबी ने 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 18 ओवरों में इसे पूरा कर लिया है. टीम के लिए विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली और टीम को खिताब दिलाने में अहम भुमिका निभाई है. इसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए. आरसीबी के पहले गेंदबाजों ने दमदार और घातक गेंदबाजी की और विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोका. उसके बाद बल्लेबाजों ने अपना काम किया और लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 31 May 2026, 11:13 PM

    IPL Final 2026 Live Score: बाल-बाल बचे विराट कोहली

    विराट कोहली बाल-बाल बच गए. 63 रनों पर वो अरशद खान की गेंद पर कैच होते बाल-बाल बचे हैं. लेकिन शुभमन गिल कैच पूरा नहीं कर सके और गेंद ग्राउंड से टकरा गई, जिसके बाद अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 31 May 2026, 11:06 PM

    IPL Final 2026 Live Score: 15 ओवर तक खेल समाप्त

    आरसीबी की पारी के शुरुआती 15 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. टीम के लिए विराट कोहली 58 और जितेश 6 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 139-5. टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 17 रन चाहिए. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें? 
Messy Lifestyle: बिखरा कमरा और फैला सामान! क्या क्रिएटिव, तेज दिमाग वालों की पहचान होती हैं ये आदतें?
IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा
IPL Winners List: RCB ने जीता लगातार दूसरा आईपीएल खिताब, देखें अब तक किन टीमों ने किया ऐसा
Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत
Electricity Consumption: इस देश में होती है बिजली की सबसे ज्यादा खपत, जानिए टॉप 5 में किस नंबर पर है भारत
IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, इस प्लेयर के सिर सजी ऑरेंज कैप
IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, इस प्लेयर के सिर सजी ऑरेंज कैप
IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें किसके सिर सजी पर्पल कैप
IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, जानें किसके सिर सजी पर्पल कैप
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Habits: इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
इंसान की बर्बादी की वजह बनती हैं ये 5 आदतें, समय रहते नहीं सुधारीं तो हो सकते हैं कंगाल
Evil Eye Remedies: नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
नजरदोष उतारने के हैं ये सबसे आसान उपाय, मिनटों में महसूस होगा फर्क
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement