Pakistan Vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: यूएसए ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला, कुछ देर में शुरू होगा खेल

PAK vs USA T20 World Cup 2026 Today Match Live Score | पाकिस्तान बनाम अमेरिक लाइव मैच स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएसए के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर के दौरान हरा दिया था और बड़ा उलटफेर किया था. इस बार भी यूएसए की टीम ऐसा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं पाकिस्तान अपनी बार का बदला लेना चाहेगी. हालांकि ऐसी उम्मीदे हैं कि ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है. आप लाइव अपेड्टस पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं.

