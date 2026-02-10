Pakistan Vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: यूएसए ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला, कुछ देर में शुरू होगा खेल

ASP अनुज चौधरी को HC से बड़ी राहत, FIR पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी, निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद HC दी गई थी चुनौती. | अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मिली, व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश मिला, धमकी में करोड़ों रुपये की मांग की गई, रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई, मुंबई पुलिस ने रणवीर की सुरक्षा बढ़ाई, मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी
Pakistan vs USA Live Match Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएसए के बीच कोलंबो में खेला जाना है.
PAK vs USA T20 World Cup 2026 Today Match Live Score | पाकिस्तान बनाम अमेरिक लाइव मैच स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएसए के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर के दौरान हरा दिया था और बड़ा उलटफेर किया था. इस बार भी यूएसए की टीम ऐसा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं पाकिस्तान अपनी बार का बदला लेना चाहेगी. हालांकि ऐसी उम्मीदे हैं कि ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है. आप लाइव अपेड्टस पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं.
यूएसए- एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, एहसान आदिल और सौरभ नेत्रावलकर.
पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक और अबरार अहमद.
पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, फखर जमान, नसीम शाह, ख्वाजा नफे और उस्मान तारिक.
यूएसए- एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, अली खान, सौरभ नेत्रावलकर, शेहान जयसूर्या, नोस्थुश केनजिगे, शायान जहांगीर और एहसान आदिल.