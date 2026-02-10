FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ASP अनुज चौधरी को HC से बड़ी राहत, FIR पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी, निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद HC दी गई थी चुनौती. | अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मिली, व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश मिला, धमकी में करोड़ों रुपये की मांग की गई, रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई, मुंबई पुलिस ने रणवीर की सुरक्षा बढ़ाई, मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cheque Bounce Rule: चेक काटने से पहले पढ़ लो ये खबर, बाउंस हुआ तो राजपाल यादव जैसा होगा हाल!

चेक काटने से पहले पढ़ लो ये खबर, बाउंस हुआ तो राजपाल यादव जैसा होगा हाल!

IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

IND vs PAK: एक बार फाइनल में हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, टी20 वर्ल्ड कप में कैसे है दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े?

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या हैं व्हाइट हाउस के दावे, भारत को होगा फायदा या फिर नुकसान? 

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या हैं व्हाइट हाउस के दावे, भारत को होगा फायदा या फिर नुकसान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Pakistan Vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: यूएसए ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला, कुछ देर में शुरू होगा खेल

Pakistan vs USA Live Match Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएसए के बीच कोलंबो में खेला जाना है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 10, 2026, 06:38 PM IST

Pakistan Vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: यूएसए ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला, कुछ देर में शुरू होगा खेल

pak vs usa

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

PAK vs USA T20 World Cup 2026 Today Match Live Score | पाकिस्तान बनाम अमेरिक लाइव मैच स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 12वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएसए के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर के दौरान हरा दिया था और बड़ा उलटफेर किया था. इस बार भी यूएसए की टीम ऐसा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं पाकिस्तान अपनी बार का बदला लेना चाहेगी. हालांकि ऐसी उम्मीदे हैं कि ये मैच काफी रोमांचक हो सकता है. आप लाइव अपेड्टस पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 10 Feb 2026, 06:36 PM

    Pakistan vs USA T20 World Cup Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    यूएसए- एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, एहसान आदिल और सौरभ नेत्रावलकर.

    पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक और अबरार अहमद.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 10 Feb 2026, 05:50 PM

    Pakistan vs USA T20 World Cup Live Score: यूएसए ने जीता टॉस

    यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए नजर आएगी. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 10 Feb 2026, 05:39 PM

    Pakistan vs USA T20 World Cup Live Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, फखर जमान, नसीम शाह, ख्वाजा नफे और उस्मान तारिक.

    यूएसए- एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, अली खान, सौरभ नेत्रावलकर, शेहान जयसूर्या, नोस्थुश केनजिगे, शायान जहांगीर और एहसान आदिल.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
MORE
Advertisement
धर्म
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
MORE
Advertisement