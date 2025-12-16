FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

क्रिकेट

क्रिकेट

IPL Auction 2026 Live Update: अब तक ग्रीन और वेंकटेश रहे सबसे महंगे, सरफराज-शॉ समेत कई स्टार अनसोल्ड

IPL 2026 Auction Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए आज यानी 16 दिसंबर मंगलवार नीलामी का आयोजन होना है. आप यहां लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 16, 2025, 03:38 PM IST

IPL Auction 2026 Live Update: अब तक ग्रीन और वेंकटेश रहे सबसे महंगे, सरफराज-शॉ समेत कई स्टार अनसोल्ड

IPL Auction 2026 Live

IPL 2026 Auction Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए आज यानी 16 दिसंबर मंगलवार नीलामी का आयोजन होना है. आईपीएल 2026 ऑक्शन अबु धाबी में होगी. यहां सभी 10 टीमों अपने-अपने स्क्वाड पूरे करेंगी. इस नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं और सभी टीमों के पास कुल 77 स्लॉट ही है. ऐसे में 350 में से केवल 77 प्लेयर्स की बिकने वाले हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9) बाकी है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 16 Dec 2025, 03:35 PM

    ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

    दीपक हूडा अनसोल्ड
    जेमी स्मिथ अनसोल्ड
    रहमानुल्लाह गुरबाज अनसोल्ड
    जॉनी बेयरस्टो अनसोल्ड
    श्रीकर भारत अनसोल्ड
    गस एटकिंसन अनसोल्ड
    रचिन रवींद्र अनसोल्ड
    लियान लिविंगस्टोन अनसोल्ड
    वियान मल्डर अनसोल्ड

  • 16 Dec 2025, 03:25 PM

    IPL Auction 2026 Live: डिकॉक,बेन डकेट और फिन एलन भी बिके

    क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा. बेन डकेट को दिल्ली कैपटिल्स को 2 करोड़ रुपये में खरीदा है. फिन एलन को केकेआर ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है.

  • 16 Dec 2025, 03:12 PM

    IPL Auction 2026 Live: अय्यर को आरसीबी ने खरीदा

    वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. वहीं वानिंदु हसंरगा को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा है. 

  • 16 Dec 2025, 03:01 PM

    ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

    गस एटकिंसन अनसोल्ड
    रचिन रवींद्र अनसोल्ड
    लियान लिविंगस्टोन अनसोल्ड
    वियान मल्डर अनसोल्ड
     

  • 16 Dec 2025, 03:00 PM

    ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

    सरफराज खान
    जैक मैकगर्क फ्रेजर- अनसोल्ड
    पृथ्वी शॉ- अनसोल्ड
    डेवॉन कॉनवे- अनसोल्ड

  • 16 Dec 2025, 03:00 PM

    मिलर को दिल्ली ने खरीदा 

    डेविड मिलर - 2 करोड़ दिल्ली कैपटिल्स

  • 16 Dec 2025, 12:23 PM

    IPL Auction 2026 Live: कोलकाता ने कैमरून ग्रीन को खरीदा

    कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. ग्रीन के लिए पहले आरआर और केकेआर के बीच भिड़ंत हुई. उसके बाद केकेआर और सीएसके के बीच मुकाबला चला. लेकिन अंत में ग्रीन को केकेआर को खरीद लिया है. 

  • 16 Dec 2025, 12:23 PM

    IPL 2026 Auction Live Updates: नीलामी में किस टीम के पास होगा कितना पर्स?

    केकेआर- 64.3 करोड़
    सीएसके- 43.4 करोड़
    एसआरएच- 24.5 करोड़
    एलएसजी- 22.95 करोड़
    डीसी- 21.8 करोड़
    पीबीकेएस- 11.5 करोड़
    आरआर- 16.05 करोड़
    आरसीबी- 16.4 करोड़
    जीटी- 12.9 करोड़
    एमआई- 2.75 करोड़
     

  • 16 Dec 2025, 12:17 PM

    IPL Auction 2026 Live: नीलामी में कितने प्लेयर्स हुए शॉर्टलिस्ट?

    आईपीएल 2026 नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं. लेकिन इसमें से 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9 स्लॉट) के पास ही हैं और इन दोनों टीमों के पास सबसे ज्यादा पैसे भी हैं. 

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
