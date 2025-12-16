IPL Auction 2026 Live Update: अब तक ग्रीन और वेंकटेश रहे सबसे महंगे, सरफराज-शॉ समेत कई स्टार अनसोल्ड

IPL 2026 Auction Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए आज यानी 16 दिसंबर मंगलवार नीलामी का आयोजन होना है. आप यहां लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं.

IPL 2026 Auction Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए आज यानी 16 दिसंबर मंगलवार नीलामी का आयोजन होना है. आईपीएल 2026 ऑक्शन अबु धाबी में होगी. यहां सभी 10 टीमों अपने-अपने स्क्वाड पूरे करेंगी. इस नीलामी में कुल 350 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं और सभी टीमों के पास कुल 77 स्लॉट ही है. ऐसे में 350 में से केवल 77 प्लेयर्स की बिकने वाले हैं. सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर (13) और सीएसके (9) बाकी है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

