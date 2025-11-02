FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

महागठबंधन पर PM मोदी का बड़ा हमला, बोले RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखा, कट्टा रखकर CM की घोषणा कराई

November School Holidays 2025: नवंबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

बारिश से रद्द हुआ भारत-साउथ अफ्रीका मैच तो कौन बनेगा चैंपियन, क्या टीम इंडिया हो जाएगी टूर्नामेंट से बाहर?

आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा

दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार, डॉक्टरों की सलाह, आंखों पर भारी मेकअप न करें महिलाएं, जानिए वजह

फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें

पुरुषों के लिए जन्नत माना गया है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत

क्रिकेट

क्रिकेट

IND W vs SA W Final Live Updates: टीम इंडिया पहली बार जीतेगी वर्ल्ड कप या साउथ अफ्रीका तोड़ेगी भारत का सपना, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs South Africa Women Final Live Score: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबलार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाना है. फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी स्पोर्ट्स) के साथ जुड़े रह सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 02, 2025, 02:16 PM IST

IND W vs SA W Final Live Updates: टीम इंडिया पहली बार जीतेगी वर्ल्ड कप या साउथ अफ्रीका तोड़ेगी भारत का सपना, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND-W vs SA-W Final

India vs South Africa Live Score, Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाना है, जो दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही पहली बार खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है. अब देखना ये है कि भारत या अफ्रीका कौन बाजी मारता है. फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी स्पोर्ट्स) के साथ जुड़े रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 02 Nov 2025, 14:04 PM

    दोनों टीमों का फुल स्क्वाड 

     भारत- शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री. 

     साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे और काराबो मेसो.

