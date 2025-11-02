IND W vs SA W Final Live Updates: टीम इंडिया पहली बार जीतेगी वर्ल्ड कप या साउथ अफ्रीका तोड़ेगी भारत का सपना, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
India vs South Africa Women Final Live Score: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबलार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाना है. फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी स्पोर्ट्स) के साथ जुड़े रह सकते हैं.
India vs South Africa Live Score, Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाना है, जो दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही पहली बार खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है. अब देखना ये है कि भारत या अफ्रीका कौन बाजी मारता है. फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी स्पोर्ट्स) के साथ जुड़े रह सकते हैं.
भारत- शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, हरलीन देयोल, अरुंधति रेड्डी और उमा छेत्री.
साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो शांगासे और काराबो मेसो.