IND W vs SA W Final Live Updates: टीम इंडिया पहली बार जीतेगी वर्ल्ड कप या साउथ अफ्रीका तोड़ेगी भारत का सपना, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs South Africa Women Final Live Score: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबलार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाना है. फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी स्पोर्ट्स) के साथ जुड़े रह सकते हैं.

India vs South Africa Live Score, Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाना है, जो दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही पहली बार खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान पर उतरने वाली है. अब देखना ये है कि भारत या अफ्रीका कौन बाजी मारता है. फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी स्पोर्ट्स) के साथ जुड़े रह सकते हैं.

