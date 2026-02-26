India vs Zimbabwe Live Score, T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के लिए करो या मरो मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
IND vs ZIM Live Score | भारत बनाम जिम्बाब्वे लाइव स्कोर, टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.
India vs Zimbabwe Today Cricket Match Live Score Updates, T20 World Cup Super 8: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो होने वाला है. क्योंकि अगर टीम को सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो मैच बड़े अंतर से जीतना ही होगी. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रहे सकते हैं.
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.
जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.