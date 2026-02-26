FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

NCERT की 8वीं कक्षा की बुक में ऐसा क्या लिखा है? जिससे भड़क गए CJI, बोले- माफी के लायक नहीं

Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

ICC T20 Rankings: टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह को हुआ बंपर फायदा, देखें कौन है नंबर-1

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs Zimbabwe Live Score, T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के लिए करो या मरो मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs ZIM Live Score | भारत बनाम जिम्बाब्वे लाइव स्कोर, टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 26, 2026, 05:06 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score, T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के लिए करो या मरो मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs ZIM Live Score

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India vs Zimbabwe Today Cricket Match Live Score Updates, T20 World Cup Super 8: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो होने वाला है. क्योंकि अगर टीम को सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो मैच बड़े अंतर से जीतना ही होगी. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रहे सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 26 Feb 2026, 05:03 PM

    IND vs ZIM Live Score, T20 World Cup 2026: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

    जिम्बाब्वे- सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा और ब्रेंडन टेलर.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
MORE
Advertisement
धर्म
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
MORE
Advertisement