FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Salary Hike In 2026: अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs South Africa Live Score 4th T20I: क्या भारत से सीरीज बचा पाएगी साउथ अफ्रीका? यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

IND vs SA 4th T20 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसकी चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 17, 2025, 05:10 PM IST

India vs South Africa Live Score 4th T20I: क्या भारत से सीरीज बचा पाएगी साउथ अफ्रीका? यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

IND vs SA 4th T20 Live Score Updates

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India vs South Africa 4th T20I Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसकी चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर सकती है. क्योंकि टीम ने पहले ही 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई हुई है. इसी वजह से अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो मुकाबला होने वाला है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
    T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
    Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
    चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
    IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
    IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
    Cheap Air Purifier: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
    Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
    'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
    'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
    ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
    Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
    18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
    Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
    पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
    Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
    मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
    MORE
    Advertisement