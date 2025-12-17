India vs South Africa Live Score 4th T20I: क्या भारत से सीरीज बचा पाएगी साउथ अफ्रीका? यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

IND vs SA 4th T20 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसकी चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.

India vs South Africa 4th T20I Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसकी चौथा मुकाबला आज 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर सकती है. क्योंकि टीम ने पहले ही 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई हुई है. इसी वजह से अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो मुकाबला होने वाला है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

