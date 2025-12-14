India vs South Africa Live Score 3rd T20I: 44 रनों पर अफ्रीका का गिरा चौथा विकेट, दुबे ने बॉश को किया चलता

क्रिकेट
IND vs SA 3rd T20 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जा रहा है.
India vs South Africa 3rd T20I Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जा रहा है. दोनों ही टीमों ने 1-1 मुकाबला जीत लिया है और सीरीज में बराबरी पर है. ऐसे में अब दोनों ही टीमें धर्मशाला में जीतकर सीरीज पर बढ़त बनाना चाहेंगी. लेकिन दोनों के लिए ही जीत इतनी आसान नहीं होगी और जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. लाइव अपडेट्स् के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.
भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.
साउथ अफ्रीका- रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.
भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा.
साउथ अफ्रीका- रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, टोनी डी ज़ोरज़ी, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्टजे और ट्रिस्टन स्टब्स.