FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बाल-बाल बची पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की जान, ऑस्ट्रेलिया में धुआंधार गोलीबारी से बचने के बाद बताई पूरी कहानी

बाल-बाल बची पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की जान, ऑस्ट्रेलिया में धुआंधार गोलीबारी से बचने के बाद बताई पूरी कहानी

IND vs PAK Highlights: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को चटाई धूल, वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 90 रनों से जीता मैच

IND vs PAK U19 Highlights: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को चटाई धूल, वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, 90 रनों से जीता मैच

Nitin Nabin: बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय नेतृत्व, नितिन नबीन बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय नेतृत्व, नितिन नबीन बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका

आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs South Africa Live Score 3rd T20I: 44 रनों पर अफ्रीका का गिरा चौथा विकेट, दुबे ने बॉश को किया चलता

IND vs SA 3rd T20 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जा रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 14, 2025, 07:58 PM IST

India vs South Africa Live Score 3rd T20I: 44 रनों पर अफ्रीका का गिरा चौथा विकेट, दुबे ने बॉश को किया चलता

India vs South Africa Live Score 3rd T20I

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India vs South Africa 3rd T20I Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जा रहा है. दोनों ही टीमों ने 1-1 मुकाबला जीत लिया है और सीरीज में बराबरी पर है. ऐसे में अब दोनों ही टीमें धर्मशाला में जीतकर सीरीज पर बढ़त बनाना चाहेंगी. लेकिन दोनों के लिए ही जीत इतनी आसान नहीं होगी और जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. लाइव अपडेट्स् के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.  
 

LIVE BLOG

  • 14 Dec 2025, 07:57 PM

    India vs South Africa 3rd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा 5वां झटका 

    साउथ अफ्रीका को 5वां झटका 11वें ओवर की पहली गेंद पर कार्बिन बॉश के रूप में लगा है. उन्हें शिवम दुबे ने 4 रन पर आउट किया है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:43 PM

    India vs South Africa T20I Live Score: अफ्रीका की पारी के शुरुआती 10 ओवर पूरे

    साउथ अफ्रीका की पारी के शुरुआती 10 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम के चार विकेट गिर चुके हैं.बॉश 4 और मार्करम 28 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 44-4(10).

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:36 PM

    India vs South Africa 3rd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा चौथा झटका 

    साउथ अफ्रीका को चौथा झटका 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में लगा है. उन्हें हार्दिक पांड्या ने 9 रन पर आउट किया है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:21 PM

    India vs South Africa T20I Live Score: अफ्रीका की पारी के शुरुआती 6 ओवर पूरे

    साउथ अफ्रीका की पारी के शुरुआती 6 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम के तीन विकेट गिर चुके हैं. स्टब्स 5 और मार्करम 17 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 25-3(6).

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:21 PM

    India vs South Africa 3rd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा तीसरा झटका 

    साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका चौथे ओवर की पहली गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में लगा है. उन्हें हर्षित राणा ने 2 रन पर आउट किया है. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:11 PM

    India vs South Africa T20I Live Score: अफ्रीका की पारी के शुरुआती 3 ओवर पूरा

    साउथ अफ्रीका की पारी के शुरुआती 3 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम के दो विकेट गिर चुके हैं. ब्रेविस 2 और मार्करम 4 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 7-2(3).

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:09 PM

    India vs South Africa 3rd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा दूसरा झटका 

    साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के रूप में लगा है. उन्हें हर्षित राणा ने 1 रन पर आउट किया है. 
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 07:02 PM

    India vs South Africa 3rd T20I Live Score: साउथ अफ्रीका को लगा पहला झटका 

    साउथ अफ्रीका को पहला झटका पहले ओवर की चौथी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स के रूप में लगा है. उन्हें अर्शदीप सिंह ने शून्य पर आउट किया है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 06:40 PM

    India vs South Africa T20I Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी हुई शुरू

    साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हो गई है. टीम के लिए रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गए हैं. भारत के लिए पहला ओवर अर्शदीप सिंह डाल रहे हैं. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 06:33 PM

    India vs South Africa 3rd T20I Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

    साउथ अफ्रीका-  रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 05:34 PM

    India vs South Africa T20I Live Score: भारत ने जीता टॉस

    भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस अपने नाम किया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए नजर आएगी. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 14 Dec 2025, 05:30 PM

    India vs South Africa T20I Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के फुल स्क्वाड

    भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा.

    साउथ अफ्रीका- रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, टोनी डी ज़ोरज़ी, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्टजे और ट्रिस्टन स्टब्स.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका
आधार कार्ड में अभी भी है बचपन वाली फोटो? यहां जानिए बदलने का सबसे आसान तरीका
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
MORE
Advertisement