दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन हो रहा सामान्य, इंडिगो की कुछ उड़ानों में अभी देरी

दिल्ली में अब कहीं भी दिखे कचरा, धूल-गंदगी, इस ऐप पर तुरंत करें शिकायत, यहां जाने यूज करने का तरीका

Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता

Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ

शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून  

Cholesterol Risk: आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन 

क्रिकेट

India vs South Africa Live Score 3rd ODI: अर्शदीप ने पहले ही ओवर में अफ्रीका को दिया झटका, रिकल्टन शून्य पर आउट

IND vs SA Match 3rd ODI Live Score Update (भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच लाइव): भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला आज खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 06, 2025, 02:20 PM IST

India vs South Africa Live Score 3rd ODI: अर्शदीप ने पहले ही ओवर में अफ्रीका को दिया झटका, रिकल्टन शून्य पर आउट

India vs South Africa 3rd ODI Match Live Score (भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका लाइव मैच स्कोर): भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला आज 6  दिसंबर को वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में खेला जाना है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला आज 6  दिसंबर को वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में खेला जाना है. इससे पहले दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी है. ऐसे में ये दोनों के लिए करो या मरो मुकाबला होने वाला है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 

LIVE BLOG

  • 06 Dec 2025, 01:56 PM

    अफ्रीका की पारी के शुरुआती 10 ओवर पूरे

    IND vs SA 3rd ODI Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी के शुरूआती 10 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने सिर्फ एक विकेट गंवाया है. डिकॉक 21 और बावुमा 19 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 42-1(10).

  • 06 Dec 2025, 01:36 PM

    अफ्रीका की पारी के शुरुआती 5 ओवर पूरे

    IND vs SA 3rd ODI Live Score: साउथ अफ्रीका की पारी के शुरूआती 5 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने सिर्फ एक विकेट गंवाया है. डिकॉक 10 और बावुमा 8 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 18-1(5).

  • 06 Dec 2025, 01:32 PM

    अफ्रीका को लगा पहला झटका

    साउथ अफ्रीका का पहला झटका पारी के पहले ही ओवर में रियान रिकल्टन के रूप में लगा है. उन्हें अर्शदीप ने शून्य पर ही आउट कर दिया है.

  • 06 Dec 2025, 01:14 PM

    साउथ अफ्रीका की पारी हुई शुरू

    अफ्रीका की पारी शुरू हो गई है और टीम के लिए क्विंटन डिकॉक और रियान रिकल्टन ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गए हैं. वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह पहला ओवर डाल रहे हैं. 

  • 06 Dec 2025, 01:14 PM

    दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

    अफ्रीका- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.

Ranveer Singh net worth: ‘Dhurandhar’ के लिए 50 करोड़ लेने वाले रणवीर सिंह के पास कितनी दौलत? कार कलेक्शन से घर तक, जानिए सबकुछ
शिलाजीत का बाप है ये जंगली गोंद, मटर के दाने बराबर खाकर मुगल बढ़ाते थे ताकत और मानसिक सुकून  
Cholesterol Risk: आंखों की ये दिक्कतें नसों में ब्लॉकेज का संकेत हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझ लें रूक रहा ब्लड सर्कुलेशन 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
Gold Leasing: घर में पड़ा सोना भी आपको बना सकता है अमीर, जानिए कैसे कर सकते हैं इससे कमाई
धर्म
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
