India vs South Africa Live Score 3rd ODI: अर्शदीप ने पहले ही ओवर में अफ्रीका को दिया झटका, रिकल्टन शून्य पर आउट

क्रिकेट
IND vs SA Match 3rd ODI Live Score Update (भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच लाइव): भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला आज खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.
India vs South Africa 3rd ODI Match Live Score (भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका लाइव मैच स्कोर): भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला आज 6 दिसंबर को वाइजैग (विशाखापत्तनम) में खेला जाना है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा मुकाबला आज 6 दिसंबर को वाइजैग (विशाखापत्तनम) में खेला जाना है. इससे पहले दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी है. ऐसे में ये दोनों के लिए करो या मरो मुकाबला होने वाला है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.
भारत- रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.
अफ्रीका- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.