India vs South Africa Live Score 2nd ODI: 10 ओवर के अंदर भारत के दोनों ओपनर लौटे पवेलियन, रोहित के बाद जायसवाल हुए आउट

India vs South Africa 2nd ODI Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 नवंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भी अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारतीय कप्तान केएल राहुल एक बार फिर टॉस हार गए है, जिसके साथ ही टीम इंडिया ने वनडे में लगातार 20वां टॉस गंवाया है. टीम इंडिया ने पहला वनडे अपने नाम किया था और 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली थी. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली थी. लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

