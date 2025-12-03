FacebookTwitterYoutubeInstagram
TMC विधायक हुमायूं कबीर का एक और विवादित बयान, कहा- हिंदुओं की पूजा के लिए सरकार सुरक्षा देती है, मुस्लिमों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती | कांग्रेस हिंदू धर्म से नफरत करती है-BJP | बीजेपी ने रेणुका चौधरी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कुत्ते का नाटकीय प्रस्तुतीकरण शर्मनाक, कांग्रेस संसद की गरिमा खत्म कर रही, उसकी सोच सनातन विरोधी

क्रिकेट

India vs South Africa Live Score 2nd ODI: 10 ओवर के अंदर भारत के दोनों ओपनर लौटे पवेलियन, रोहित के बाद जायसवाल हुए आउट

IND vs SA Match Live Score, 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 नवंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भी अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 03, 2025, 02:23 PM IST

India vs South Africa Live Score 2nd ODI

India vs South Africa 2nd ODI Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 नवंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भी अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारतीय कप्तान केएल राहुल एक बार फिर टॉस हार गए है, जिसके साथ ही टीम इंडिया ने वनडे में लगातार 20वां टॉस गंवाया है. टीम इंडिया ने पहला वनडे अपने नाम किया था और 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली थी. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली थी. लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

  • 03 Dec 2025, 02:01 PM

     टीम इंडिया की पारी के 5 ओवर पूरे

    टीम इंडिया की पारी के शुरुआती 5 ओवर पूरे हो गए हैं. इस दौरान टीम ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है. लेकिन टीम ने इस दौरान रोहित शर्मा (14) का विकेट गंवा दिया. यशस्वी जायसवाल 13 और विराट कोहली 0 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 40-1(5).

  • 03 Dec 2025, 01:34 PM

    भारत को लगा पहला झटका

    टीम इंडिया को पहला झटका 5वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में लगा है. उन्हें नांद्रे बर्गर ने 14 रनों पर आउट कर दिया है.

  • 03 Dec 2025, 01:23 PM

    टीम इंडिया की पारी हुई शुरू

    टीम इंडिया की पारी शुरू हो गई है. टीम के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गए हैं. वहीं अफ्रीका के लिए पहला ओवर नांद्रे बर्गर फेंक रहे हैं. 

  • 03 Dec 2025, 01:22 PM

    भारतीय क्रिकेट टीम ने अब लगातार 20 वनडे मैचों में टॉस हार चुका है, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से हुई थी. इस दौरान भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल कप्तान रहे हैं. 
     

  • 03 Dec 2025, 01:22 PM

    दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

    साउथ अफ्रीका- क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी.

