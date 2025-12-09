FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार- राहुल ने चुनाव आयोग को धमकी दी, ये उनकी अज्ञानता का परिचय और वोटर्स का अपमान है | अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में वंदे मातरम् पर विपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र, शाह ने 9 घटनाओं का जिक्र किया | घुसपैठियों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Green Tea Side Effects: ग्रीन टी पीने वाले भूलकर भी न करें गलतियां, पेट दर्द से लेकर हो सकती हैं ये बीमारियां

Green Tea Side Effects: ग्रीन टी पीने वाले भूलकर भी न करें गलतियां, पेट दर्द से लेकर हो सकती हैं ये बीमारियां

Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 

Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs South Africa Live Score 1st T20I: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20, यहां पढें लाइव अपडेट्स

IND vs SA 1st T20I Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 दिसंबर मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 09, 2025, 05:31 PM IST

India vs South Africa Live Score 1st T20I: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20, यहां पढें लाइव अपडेट्स

India vs South Africa Live Score 1st T20I 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    India vs South Africa 1st T20I Live Cricket Match Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 दिसंबर मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. अब टीम इंडिया टी20 खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. सूर्यकुमार यादव और एडन मार्करम की टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है. इस मैच के लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं. 
     

    LIVE BLOG

    • 09 Dec 2025, 05:26 PM

      IND vs SA 1st T20I Live Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

      भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर.

      साउथ अफ्रीका-  एडन माक्ररम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, लुथो सिपामला और ट्रिस्टन स्टब्स.

      FacebookTwitterWhatsappLinkedin
    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 
    Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?
    IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
    IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
    Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
    Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
    Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 
    Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
    धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
    धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
    ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
    Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
    2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
    Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
    चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
    7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
    आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
    MORE
    Advertisement