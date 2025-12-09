India vs South Africa Live Score 1st T20I: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20, यहां पढें लाइव अपडेट्स

IND vs SA 1st T20I Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 दिसंबर मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा.

India vs South Africa 1st T20I Live Cricket Match Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 दिसंबर मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज 2-0 से गंवाने के बाद वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. अब टीम इंडिया टी20 खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. सूर्यकुमार यादव और एडन मार्करम की टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है. इस मैच के लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.

