India vs South Africa Live Score: भारत को लगा तीसरा झटका, ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में लौटे पवेलियन

क्रिकेट
India vs South Africa Live Cricket Score Updates: भारत और साउथ अफ्रका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 30 नवंबर से रांची में खेला जाएगा.
India vs South Africa 1st ODI Live Score (इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला वनडे लाइव क्रिकेट स्कोर): भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 30 नवंबर से हो रहा है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसे अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम किया. ऐसे में अब विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं. आप पहले वनडे के लाइव अपडेट्स यहां पढ़ सकते हैं.
भारत- रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.
अफ्रीका- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायेन, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been put into bat first.— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
