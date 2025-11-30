FacebookTwitterYoutubeInstagram
किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि विपक्ष ने SIR समेत कई मुद्दे रखे, हम सबके साथ संवाद कर सदन चलाएंगे

PM Modi ने Christmas और नए साल को लेकर लोगों से की खास अपील, जानें 'मन की बात' की 10 बड़ी बातें

PM Modi ने Christmas और नए साल को लेकर लोगों से की खास अपील, जानें 'मन की बात' की 10 बड़ी बातें

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

दुनिया का पहला शहर कहां बसा था? यहीं से शुरू हुई सभ्यताओं की कहानी

दुनिया का पहला शहर कहां बसा था? यहीं से शुरू हुई सभ्यताओं की कहानी

इस आदमी ने Dominos, Pizza Hut को भी दिखा दी औकात, 1000 करोड़ की पिज्जा कंपनी का बना मालिक

इस आदमी ने Dominos, Pizza Hut को भी दिखा दी औकात, 1000 करोड़ की पिज्जा कंपनी का बना मालिक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

India vs South Africa Live Score: भारत को लगा तीसरा झटका, ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में लौटे पवेलियन

India vs South Africa Live Cricket Score Updates: भारत और साउथ अफ्रका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 30 नवंबर से रांची में खेला जाएगा.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 30, 2025, 03:29 PM IST

India vs South Africa Live Score: भारत को लगा तीसरा झटका, ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में लौटे पवेलियन

India vs South Africa Live Cricket Score Updates 

India vs South Africa 1st ODI Live Score (इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला वनडे लाइव क्रिकेट स्कोर): भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 30 नवंबर से हो रहा है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसे अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम किया. ऐसे में अब विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं. आप पहले वनडे के लाइव अपडेट्स यहां पढ़ सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 30 Nov 2025, 03:25 PM

    टीम इंडिया का तीसरा झटका

    टीम इंडिया को तीसरा झटका 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा है. उन्हें 8 रनों पर बार्टमैन ने पवेलियन भेज दिया है.

  • 30 Nov 2025, 03:24 PM

    टीम इंडिया की पारी के 26 ओवर पूरे 

    भारतीय टीम की पारी के 26 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिया है. टीम के लिए विराट कोहली 76 गेंदों में 84 रन और गायकवाड़ 8 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 182-2(26).

  • 30 Nov 2025, 03:22 PM

    टीम इंडिया का दूसरा झटका

    टीम इंडिया को दूसरा झटका 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में लगा है. उन्हें 57 रनों पर जानसन ने पवेलियन भेज दिया है. 
     

  • 30 Nov 2025, 03:22 PM

    रोहित शर्मा ने ठोका अर्धशतक

    रोहित शर्मा ने पहले वनडे में अफ्रीका के खिलाफ 43 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली है. वनडे करियर में रोहित ने 60वां अर्धशतक लगाया है. 
     

  • 30 Nov 2025, 02:17 PM

    विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक

    विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने वनडे करियर का 76वीं फिफ्टी लगाई है. 

  • 30 Nov 2025, 01:48 PM

    टीम इंडिया का पावरप्ले हुआ खत्म

    भारतीय टीम की पारी का पावरप्ले का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिया है. टीम के लिए विराट कोहली 26 गेंदों में 30 रन और रोहित शर्मा 18 गेंदों में 20 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 80-1(10). 

  • 30 Nov 2025, 01:31 PM

    टीम इंडिया का पहला झटका

    टीम इंडिया को पहला झटका चौथे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. उन्हें 18 रनों पर नांद्रे बर्गर ने पवेलियन भेज दिया है. 

  • 30 Nov 2025, 01:11 PM

    टीम इंडिया की पारी हुई शुरू

    भारतीय टीम की पारी शुरू हो गई है. टीम के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गए हैं. वहीं साउथ अफ्रीका के लिए पहला ओवर मार्को जानसन डाल रहे हैं. 

  • 30 Nov 2025, 01:06 PM

    दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

    अफ्रीका- रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायेन, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन.

  • 30 Nov 2025, 01:04 PM
  • 30 Nov 2025, 01:03 PM

    साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

    साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. 

