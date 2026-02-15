FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

आसपास की कॉलोनी के लोग घर छोड़कर भागे, भोपाल- एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, MP-भोपाल के कस्तूरबा नगर में भीषण आग, फैक्ट्री से लगातार धमाकों की आवाज आ रही

PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

क्रिकेट

क्रिकेट

India vs Pakistan Live Score, T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच आज भिड़ंत, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs PAK T20 World Cup Live Score Update | भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में खेला जाना है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 15, 2026, 05:02 PM IST

India vs Pakistan Live Score, T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच आज भिड़ंत, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND Vs PAK Live Score, T20 World Cup 2026

India vs Pakistan Live Score | भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो के आर. प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच से पहले काफी विवाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का बहिष्कार करने की मांग कर रहा था. लेकिन फिर उसे आईसीसी के आगे घुटने टेकने पड़े. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 मैच खेले गए, जिसमें टीम इंडिया ने 7 बार जीत दर्ज की है और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बार जीत हासिल की है. आप इस मैच से जुड़े ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  15 Feb 2026, 04:59 PM

    IND Vs PAK Live Score, T20 World Cup 2026: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड 

    भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर.

    पाकिस्तान- सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर जमान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नफे.
     

धर्म
