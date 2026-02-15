India vs Pakistan Live Score, T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच आज भिड़ंत, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs PAK T20 World Cup Live Score Update | भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में खेला जाना है.

India vs Pakistan Live Score | भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो के आर. प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच से पहले काफी विवाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का बहिष्कार करने की मांग कर रहा था. लेकिन फिर उसे आईसीसी के आगे घुटने टेकने पड़े. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 मैच खेले गए, जिसमें टीम इंडिया ने 7 बार जीत दर्ज की है और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बार जीत हासिल की है. आप इस मैच से जुड़े ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.

