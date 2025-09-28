India vs Pakistan Final Live: एशिया कप 2025 का फाइनल आज, 7.30 बजे होगा भारत-पाकिस्तान के बीच टॉस

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच लाइव स्कोर, एशिया कप 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें 7,30 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगी.

India vs Pakistan Live Score Today, Asia Cup Final 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें 7,30 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगी. वहीं 8 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बार भिड़ंत होने वाली है. इससे पहले दोनों मुकाबले टीम इंडिया ने जीते थे. ऐसे में अब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आप फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं.

