India vs Pakistan Final Live: एशिया कप 2025 का फाइनल आज, 7.30 बजे होगा भारत-पाकिस्तान के बीच टॉस

वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा किया था सीन
IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल
चाय की चुस्की संग नैना मोर की ये किताब ‘टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स’ पढ़ें, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा
दुर्गा पूजा में मांस-मछली क्यों खाते हैं बंगाली? जानें नवरात्रि व्रत से कैसे अलग है ये परंपरा
तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं आप? तो दिल के लिए खतरे की घंटी, आज ही हो जाएं सतर्क!
Digital Habits Vs Heart Health: आपका स्मार्टफोन बिगाड़ रहा है दिल की धड़कन, जानें कैसे
Crime News: चिकन खाने की जिद बनी मौत की वजह, मां ने 7 साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला
BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट
बोर्ड कोई भी हो अब सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी एक जैसी, NCERT यूं खत्म करेगी असमानता
क्रिकेट
भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच लाइव स्कोर, एशिया कप 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें 7,30 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगी.
India vs Pakistan Live Score Today, Asia Cup Final 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें 7,30 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगी. वहीं 8 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बार भिड़ंत होने वाली है. इससे पहले दोनों मुकाबले टीम इंडिया ने जीते थे. ऐसे में अब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आप फाइनल के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं.
#WATCH | Uttar Pradesh: People offer prayers in Prayagraj for Team India's victory. India to take on Pakistan for its Asia Cup 2025 final today in Dubai. pic.twitter.com/FhfcfvMJyZ— ANI (@ANI) September 28, 2025
#WATCH राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह पर आज पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए विशेष दुआ की जा रही है। pic.twitter.com/EfD7jOTjzg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025