Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल

रिलायंस फाउंडेशन से इन कोर्स की पढ़ाई के लिए पाएं स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

IRCTC Tatkal Ticket Booking: मिनटों में मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये हैं 5 सीक्रेट टिप्स

ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

क्रिकेट

IND-W vs PAK-W Live Score: फातिमा सना ने भारत को दिया तगड़ा झटका, स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट

India Women vs Pakistan Women Live Score Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंगबाजी करने का फैसला लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 05, 2025, 03:51 PM IST

IND-W vs PAK-W Live Score: फातिमा सना ने भारत को दिया तगड़ा झटका, स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट

IND-W vs PAK-W Live Score

India vs Pakistan Live Score, Women's World Cup Match Live Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंगबाजी करने का फैसला लिया है. महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता है. वहीं सिर्फ 21 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी बार भिड़ंत होने जा रही है. इससे पहले तीन बार पुरुष टीमों के बीच मैच खेला गया था. 
 

LIVE BLOG

  • 05 Oct 2025, 15:48 PM

    भारत की पारी के शुरुआती 10 ओवर पूरे

    भारतीय टीम के पारी के शुरुआती 10 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. टीम इंडिया ने पावरप्ले में काफी अच्छी बैटिंग की, लेकिन टीम ने स्मृति मंधाना के रूप में एक विकेट भी गंवा दिया है. टीम इंडिया का स्कोर 54/1 (10).

  • 05 Oct 2025, 15:25 PM

    भारत को लगा पहला झटका

    टीम इंडिया को पहला झटका 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना के रूप में लगा है. उन्हें फातिमा सना ने 23 रनों पर पवेलियन भेज दिया है.

  • 05 Oct 2025, 15:07 PM

    भारत की पारी के शुरुआती 5 ओवर पूरे

    भारतीय टीम के पारी के शुरुआती 5 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है. स्मृति मंधाना 11 और प्रतिका रावल 21 रनों पर खेल रही हैं. टीम का स्कोर 33/0 (5).

  • 05 Oct 2025, 14:55 PM

    भारत की पारी हुई शुरु

    टीम इंडिया की पारी शुरू हो गई है. टीम के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतर गई है. वहीं पाकिस्तान के लिए पहला ओवर सादिक इकबाल फेंक रही हैं. 

  • 05 Oct 2025, 14:53 PM

    दोनों कप्तानों ने क्या कहा

    हरमनप्रीत कौर ने कहा, हमने वर्ल्ड कप से पहले यहां अच्छी सीरीज खेली. हम सकारात्मक सोच रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव है, अमनजोत नहीं खेल रही है. उनकी जगह रेनुका ठाकुर ने ली है. हमने एक टीम के रूप में अच्छा तालमेल बिठाया है और आज की प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे हैं.

    फातिमा सना ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे, ऐसा लग रहा है कि विकेट पर कुछ नमी हो सकती है. हमारे लिए एक बदलाव है, सदफ शमास ने ओमैमा सोहेल की जगह ली है. हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है. उम्मीद है कि हम आज बेहतर खेलेंगे। 250 से कम का लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है.

  • 05 Oct 2025, 14:53 PM

    दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

    पाकिस्तान- मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू और सादिया इकबाल.

