IND-W vs PAK-W Live Score: फातिमा सना ने भारत को दिया तगड़ा झटका, स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट

05 Oct 2025, 14:53 PM

दोनों कप्तानों ने क्या कहा

हरमनप्रीत कौर ने कहा, हमने वर्ल्ड कप से पहले यहां अच्छी सीरीज खेली. हम सकारात्मक सोच रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव है, अमनजोत नहीं खेल रही है. उनकी जगह रेनुका ठाकुर ने ली है. हमने एक टीम के रूप में अच्छा तालमेल बिठाया है और आज की प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे हैं.

फातिमा सना ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे, ऐसा लग रहा है कि विकेट पर कुछ नमी हो सकती है. हमारे लिए एक बदलाव है, सदफ शमास ने ओमैमा सोहेल की जगह ली है. हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है. उम्मीद है कि हम आज बेहतर खेलेंगे। 250 से कम का लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है.