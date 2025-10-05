IND-W vs PAK-W Live Score: फातिमा सना ने भारत को दिया तगड़ा झटका, स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट

Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें
India vs Pakistan Live Score, Women's World Cup Match Live Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंगबाजी करने का फैसला लिया है. महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीता है. वहीं सिर्फ 21 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी बार भिड़ंत होने जा रही है. इससे पहले तीन बार पुरुष टीमों के बीच मैच खेला गया था.
हरमनप्रीत कौर ने कहा, हमने वर्ल्ड कप से पहले यहां अच्छी सीरीज खेली. हम सकारात्मक सोच रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव है, अमनजोत नहीं खेल रही है. उनकी जगह रेनुका ठाकुर ने ली है. हमने एक टीम के रूप में अच्छा तालमेल बिठाया है और आज की प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे हैं.
फातिमा सना ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे, ऐसा लग रहा है कि विकेट पर कुछ नमी हो सकती है. हमारे लिए एक बदलाव है, सदफ शमास ने ओमैमा सोहेल की जगह ली है. हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है. उम्मीद है कि हम आज बेहतर खेलेंगे। 250 से कम का लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है.
भारत- प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.
पाकिस्तान- मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू और सादिया इकबाल.