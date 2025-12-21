FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

India vs Pakistan Live Final: पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने उतरे समीर-हमजा, शुरू हुआ फाइनल

IND vs PAK Live Score, U19 Asia Cup Final: डर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 21, 2025, 10:37 AM IST

India vs Pakistan Live Final: पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने उतरे समीर-हमजा, शुरू हुआ फाइनल

IND vs PAK Live Score, U19 Asia Cup Final

India U19 vs Pakistan U19 Asia Cup Final Live Score Updates: अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. इस टूर्नामेंट में दूसरी बार दोनों टीमें एक दूसरे का सामना कर रही है. इससे पहले टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. ऐसे में फाइनल में दोनों टीमों की बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 21 Dec 2025, 10:36 AM

    IND vs PAK U19 Asia Cup Final Live: पाकिस्तान की पारी हुई शुरू

    पाकिस्तान के लिए समीन मनहास और हमजा जहूर ओपनिंग के लिए मैदान पर उतर गए हैं. भारत के लिए पहला ओवर किशन कुमार डाल रहे हैं. 

  • 21 Dec 2025, 10:36 AM

    India U19 vs Pakistan U19 Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन और किशन कुमार सिंह.

    पाकिस्तान- समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान और मोहम्मद सय्याम.
     

  • 21 Dec 2025, 10:35 AM

    IND vs PAK U19 Asia Cup Final Live: भारत ने जीता टॉस

    टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं फाइनल में पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए नजर आएगी.

