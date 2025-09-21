India vs Pakistan Live Score: क्या भारत से अपनी हार का बदला ले पाएगा पाकिस्तान, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी

जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी

IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

प्रियंका गांधी की इस चूक की वजह से पार्टी में मची अंदरूनी कलह? जानिए क्यों नाराज हो गए कांग्रेसी कार्यकर्ता

Odisha Police SI Admit Card 2025: OPRB ने जारी किया ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, odishapolice.gov.in से यूं करें डाउनलोड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी

'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी

जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी

जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs Pakistan Live Score: क्या भारत से अपनी हार का बदला ले पाएगा पाकिस्तान, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 Live Score Updates | भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव स्कोर, एशिया कप 2025 सुपर 4: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2025, 07:12 PM IST

India vs Pakistan Live Score: क्या भारत से अपनी हार का बदला ले पाएगा पाकिस्तान, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs Pakistan Live Score

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four Live Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. इससे पहले एशिया कप 2025 में दोनों टीमें ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थीं, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी. लेकिन अब पाकिस्तान सुपर 4 में अपनी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आप लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 21 Sep 2025, 17:27 PM

    फ्री में कहां देखें भारत और पाकिस्तान मुकाबला?

    भारत और पाकिस्तान मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग CRICFy TV ऐप पर उपलब्ध है. इस ऐप में लाइव मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये पूरी तरह से फ्री है. इसके अलावा इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश पर हो रहा है. आप टीवी और मोबाइल दोनों जगह फ्री में देख सकते हैं. 

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 21 Sep 2025, 17:26 PM

    एशिया कप टी20 में हेड टू हेड  

     एशिया कप टी20 इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 3 बार जीत हासिल की है. वहीं पाकिस्तान एक बार जीता है. टी20 क्रिकेट में हमेशा से भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
  • 21 Sep 2025, 17:23 PM

    दुबई की पिच रिपोर्ट

    भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. यहां की पिच की बात करें, दुबई की पिच काफी धीमी रहती है. ऐसे में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है. लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स हावी होने लगते हैं. ऐसे में टीम इंडिया दो स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है.

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral: रील बनाने कि लिए दीदी ने पेट्रोल पंप पर की खतरनाक हरकत, Video देख बौखलाए लोग
Viral: रील बनाने कि लिए दीदी ने पेट्रोल पंप पर की खतरनाक हरकत, Video देख बौखलाए लोग
बाबा सिद्ध‍ीकी को गोली मारने वाला शूटर श‍िवकुमार गिरफ्तार, STF ने यूपी के बहराइच से दबोचा
बाबा सिद्ध‍ीकी को गोली मारने वाला शूटर श‍िवकुमार गिरफ्तार, STF ने यूपी के बहराइच से दबोचा
Kanguva Trailer: इतिहास रचने को तैयार है Suriya की फिल्म, धमाकेदार झलक आई सामने, Bobby Deol का भी दिखा धांसू अंदाज
इतिहास रचने को तैयार है Suriya की Kanguva, धमाकेदार झलक आई सामने
'विमान में बम है...', झूठी अफवाह फैलाने वाला शख्स कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया
'विमान में बम है...', झूठी अफवाह फैलाने वाला शख्स कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 फ्री की चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE