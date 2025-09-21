क्रिकेट

India vs Pakistan Live Score: क्या भारत से अपनी हार का बदला ले पाएगा पाकिस्तान, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 Live Score Updates | भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव स्कोर, एशिया कप 2025 सुपर 4: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

India vs Pakistan Live Score

Add DNA as a Preferred Source

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four Live Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. इससे पहले एशिया कप 2025 में दोनों टीमें ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थीं, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी. लेकिन अब पाकिस्तान सुपर 4 में अपनी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आप लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.

