India vs Pakistan Live Score: क्या भारत से अपनी हार का बदला ले पाएगा पाकिस्तान, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 Live Score Updates | भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव स्कोर, एशिया कप 2025 सुपर 4: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four Live Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. इससे पहले एशिया कप 2025 में दोनों टीमें ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थीं, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी. लेकिन अब पाकिस्तान सुपर 4 में अपनी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. आप लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.
भारत और पाकिस्तान मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग CRICFy TV ऐप पर उपलब्ध है. इस ऐप में लाइव मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये पूरी तरह से फ्री है. इसके अलावा इस मैच का लाइव प्रसारण डीडी फ्री डिश पर हो रहा है. आप टीवी और मोबाइल दोनों जगह फ्री में देख सकते हैं.
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. यहां की पिच की बात करें, दुबई की पिच काफी धीमी रहती है. ऐसे में यहां स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है. लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे स्पिनर्स हावी होने लगते हैं. ऐसे में टीम इंडिया दो स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है.