ब्रेकिंग न्यूज़

RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जनवरी को बैठक, लालू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती-सूत्र, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों से लालू अध्यक्ष पद छोड़ सकते-सूत्र

Noida: आधी रात को घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, सिस्टम की गलती ने छीन ली युवक की जिंदगी!

इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अचनाक लखनऊ में हुई लैंड, बम होने की सूचना से मचा हडकंप

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी; देखें स्क्वाड

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

क्रिकेट

India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: राणा ने दिलाई तीसरी सफलता, विल यंग 30 रन पर आउट

IND vs NZ 3rd ODI Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जा रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 18, 2026, 02:47 PM IST

IND vs NZ 3rd ODI Live Score

India vs New Zealand 3rd ODI Live Cricket Match Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जा रहा है. दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं. ऐसे में तीसरा मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला होगा. क्योंकि जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, उसके नाम सीरीज होगी. कीवी की भारत में अब तक कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 18 Jan 2026, 02:35 PM

    IND vs NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 15 ओवर पूरे

    न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 15 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने अपने तीन विकेट गंवा दिया है. विल फिलिप्स 6 और डेरिल मिशेल 29 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 71-3(15).

  • 18 Jan 2026, 02:34 PM

    India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: न्यूजीलैंड का लगा तीसरा झटका

    न्यूजीलैंड को तीसरा झटका 13वें ओवर की पहली गेंद पर विल यंग को रूप में लगा है. उन्हें राणा ने 30 पर आउट कर दिया है.

  • 18 Jan 2026, 01:58 PM

    IND vs NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 10 ओवर पूरे

    न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 10 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिया है. विल यंग 30 और डेरिल मिशेल 22 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 58-2(10).

  • 18 Jan 2026, 01:58 PM

    IND vs NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 5 ओवर पूरे

    न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 5 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान टीम ने अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिया है. विल यंग 10 और डेरिल मिशेल 5 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 21-2(5).

  • 18 Jan 2026, 01:40 PM

    India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: न्यूजीलैंड का लगा दूसरा झटका

    न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर डेवोन कॉनवे को रूप में लगा है. उन्हें राणा ने 5 पर आउट कर दिया है.

  • 18 Jan 2026, 01:31 PM

    India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: न्यूजीलैंड का लगा पहला झटका

    न्यूजीलैंड को पहला झटका पहले ओवर की चौथी ओवर हेनरी निकोल्स को रूप में लगा है. उन्हें अर्शदीप ने 0 पर आउट कर दिया है. 

  • 18 Jan 2026, 01:31 PM

    India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: न्यूजीलैंड का लगा पहला झटका

    न्यूजीलैंड को पहला झटका पहले ओवर की चौथी गेंद पर हेनरी निकोल्स को रूप में लगा है. उन्हें अर्शदीप ने 0 पर आउट कर दिया है. 

  • 18 Jan 2026, 01:07 PM

    IND vs NZ 3rd ODI Live Score: शुरू हुआ खेल

    न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गई हैं. भारत के लिए पहला ओवर अर्शदीप सिंह फेंक रहे हैं.

  • 18 Jan 2026, 01:04 PM

    India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

    न्यूजीलैंड- डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडेन लेनोक्स.

  • 18 Jan 2026, 12:42 PM

    IND vs NZ 3rd ODI Live Score: भारत ने जीता टॉस

    भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए नजर आएगी. 

  • 18 Jan 2026, 12:39 PM

    India vs New Zealand Live Score, 3rd ODI: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड 

    भारत- शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आयुष बडोनी, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल. 

    न्यूजीलैंड- मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, ज़ाकारी फ़ॉल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमिसन, जेडेन लेनोक्स, निक केली, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन और माइकल राय.

