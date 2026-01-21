FacebookTwitterYoutubeInstagram
अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट. अनुपम खेर ने कहा- मुझे पता था कि ये फिल्म दूर तक जाएगी. ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमारी फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई, मैं बहुत खुश हूं.

प्रयागराज: वायुसेना विमान हादसे का सामने आया VIDEO, आसमान में लड़खड़ाता दिखा प्लेन

'हार्दिक के बिना अधूरी है टीम इंडिया...' पूर्व दिग्गज ने बताई Hardik Pandya की अहमियत, जानिए क्या कहा

Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने छोड़ा Eternal का CEO पद, जानिए इस्तीफे की वजह, अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

क्रिकेट

क्रिकेट

India vs New Zealand T20I Live Score: आज से होगा टी20 सीरीज का आगाज, यहां पढ़ें पहले मैच के लाइव अपडेट्स

IND vs NZ 1st T20I Live Cricket Match Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज बुधवार 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 21, 2026, 05:30 PM IST

India vs New Zealand T20I Live Score: आज से होगा टी20 सीरीज का आगाज, यहां पढ़ें पहले मैच के लाइव अपडेट्स

IND vs NZ 1st T20 Live Score

India vs New Zealand T20I Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज बुधवार 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली गई, जिसे न्यूजीलैंड ने 2-1 से अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम इंडिया टी20 सीरीज जीतकर अपनी हार का बदला लेना चाहेगी. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. 
 

    IND vs NZ 1st T20 Live Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.  

    न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स और ईश सोढ़ी.

