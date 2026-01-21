India vs New Zealand T20I Live Score: आज से होगा टी20 सीरीज का आगाज, यहां पढ़ें पहले मैच के लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I Live Cricket Match Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज बुधवार 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.
India vs New Zealand T20I Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज बुधवार 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली गई, जिसे न्यूजीलैंड ने 2-1 से अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम इंडिया टी20 सीरीज जीतकर अपनी हार का बदला लेना चाहेगी. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.
Sound On 🔊
Dialling up the intensity as #TeamIndia steps into T20I mode to take on New Zealand
Ishan Kishan will play at no.3
Captain @surya_14kumar on the inclusion of @ishankishan51 in #TeamIndia's Playing XI in the 1⃣st T20I against New Zealand.
Series opener on the cards
📍 Nagpur
⏰ 7:00 PM IST
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.
न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स और ईश सोढ़ी.