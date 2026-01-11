क्रिकेट

India vs New Zealand Live Score, 1st ODI: न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे कॉनवे-निकोल्स, शुरू हुआ खेल

IND vs NZ 1st ODI Today Cricket Match Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

IND vs NZ 1st ODI Live

India vs New Zealand 1st ODI Live Match Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जा रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को फैंस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी की नजरे भी रो-को की जोड़ी पर ही होंगी. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी) साथ बने रह सकते हैं.

