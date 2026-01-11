FacebookTwitterYoutubeInstagram
India vs New Zealand Live Score, 1st ODI: न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे कॉनवे-निकोल्स, शुरू हुआ खेल

IND vs NZ 1st ODI Today Cricket Match Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 11, 2026, 02:22 PM IST

India vs New Zealand Live Score, 1st ODI: न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे कॉनवे-निकोल्स, शुरू हुआ खेल

IND vs NZ 1st ODI Live

India vs New Zealand 1st ODI Live Match Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जा रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को फैंस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी की नजरे भी रो-को की जोड़ी पर ही होंगी. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी) साथ बने रह सकते हैं. 
 

  • 11 Jan 2026, 02:09 PM

    India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 10 ओवर पूरे

    न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 10 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान निकोल्स 21 और कॉनवे 26 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 49-0 (10). 

  • 11 Jan 2026, 01:34 PM

    India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 5 ओवर पूरे

    न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 7 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान निकोल्स 7 और कॉनवे 21 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 29-0(7). 

  • 11 Jan 2026, 01:34 PM

    India vs New Zealand Live Score: न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 7 ओवर पूरे

    न्यूजीलैंड की पारी के शुरुआती 7 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान निकोल्स 7 और कॉनवे 21 रनों पर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 29-0(7). 

  • 11 Jan 2026, 01:07 PM

    India vs New Zealand Live Score: शुरू हुआ खेल

    न्यूजीलैंड की पारी शुरू हो गई है. टीम के लिए डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गए हैं. भारत के लिए मोहम्मद सिराज पहला ओवर डाल रहे हैं. 

  • 11 Jan 2026, 01:03 PM

    India vs New Zealand Live Score:  दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

    न्यूजीलैंड- डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन और आदित्य अशोक.

  • 11 Jan 2026, 01:02 PM

    IND vs NZ 1st ODI Live Score: ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर

    भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है. 

  • 11 Jan 2026, 12:54 PM

    India vs New Zealand Live Score: भारत ने जीता टॉस

    भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए नजर आएगी.  

  • 11 Jan 2026, 12:49 PM

    IND vs NZ 1st ODI Live Score: भारत और न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड 

    भारत- शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्‍तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल. 

    कीवी- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे.

