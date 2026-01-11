India vs New Zealand Live Score, 1st ODI: न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने उतरे कॉनवे-निकोल्स, शुरू हुआ खेल

क्रिकेट
IND vs NZ 1st ODI Today Cricket Match Live Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.
India vs New Zealand 1st ODI Live Match Score Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रविवार 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जा रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को फैंस देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी की नजरे भी रो-को की जोड़ी पर ही होंगी. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे (डीएनए हिंदी) साथ बने रह सकते हैं.
भारत- रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.
न्यूजीलैंड- डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन और आदित्य अशोक.
भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.
कीवी- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे.