दुनिया से जाने के बाद भी कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद… डॉ. निशा वरदराजन ने सुनाई दर्दनाक दास्तां

Acidity Pill: जरूरत से ज्यादा लेते हैं एसिडिटी की दवा? किडनी खराब होने में नहीं लगेगी देर! डॉक्टर ने दी ये सलाह

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख

क्रिकेट

India vs New Zealand Final Live Score: भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे अभिषेक-सैमसन, शुरू हुआ फाइनल

India vs New Zealand Final Score Updates: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 08, 2026, 07:15 PM IST

India vs New Zealand Final Live Score: भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे अभिषेक-सैमसन, शुरू हुआ फाइनल

IND vs NZ Final Live Score 

IND vs NZ Final Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड अपने पहले खिताब की तलाश में है. दोनों टीमों ट्रॉफी के लिए जी-जान लगाने वाली है, जिससे ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. फाइनल मैच के ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 08 Mar 2026, 07:01 PM

    टीम इंडिया की पारी के शुरुआती 3 ओवरों का खेल पूरा हो गया है. इस दौरान दोनों ओपनर्स ने काफी शानदार बैटिंग की है. अभिषेक 12 और सैमसन 14 पर खेल रहे हैं.  टीम का स्कोर 27-0(3).
     

  • 08 Mar 2026, 06:55 PM

    भारत के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतर गए हैं. न्यूजीलैंड के लिए पहला ओवर मैट हेनरी फेंक रहे हैं. 
     

  • 08 Mar 2026, 06:54 PM

    IND vs NZ Final Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

    भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

    न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी.

  • 08 Mar 2026, 06:05 PM

    IND vs NZ Final Live Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस

    न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी. 

  • 08 Mar 2026, 05:56 PM
  • 08 Mar 2026, 05:48 PM

    India vs New Zealand Final Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव.

    न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.

IND vs NZ T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
Government Schemes For Women: बेटी की पढ़ाई से बिजनेस की ऊंचाई तक, इन 7 योजनाओं ने बदली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की रक्षा खुद यूनिवर्स करता है, सामने वाले से मिले दुख या सुख को डबल कर लौटाता है ब्रह्मांड
