India vs New Zealand Final Live Score: भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे अभिषेक-सैमसन, शुरू हुआ फाइनल

IND vs NZ Final Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड अपने पहले खिताब की तलाश में है. दोनों टीमों ट्रॉफी के लिए जी-जान लगाने वाली है, जिससे ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. फाइनल मैच के ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.
T20 WORLD CUP WINNING CAPTAIN ROHIT SHARMA IN AHEMDABAD FOR THE MEGA EVENT...!!! 🇮🇳💥 pic.twitter.com/GsgReYOKK8— Johns. (@CricCrazyJohns) March 8, 2026
भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव.
न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.