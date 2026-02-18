India vs Netherlands, T20 World Cup 2026: नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs NED T20 World Cup Live Score Update | भारत बनाम नीदरलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला भारत और नीदरलैंड्स के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा.

India vs Netherlands Live Score | भारत बनाम नीदरलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला भारत और नीदरलैंड्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि टीम इंडिया ने पहले ही 3 मैच जीतकर सुपर-8 में क्वालिफाई कर लिया है. वहीं नीदलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. ऐसे में भारतीय टीम जीतकर के साथ सुपर-8 में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, जबकि नीदरलैंड जाते-जाते टीम इंडिया को हराने की उम्मीद कर रही होगी. इस मैच का लाइव स्कोर पढ़ने के लिए आप हमारे साथ डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.

