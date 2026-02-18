India vs Netherlands, T20 World Cup 2026: नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
IND vs NED T20 World Cup Live Score Update | भारत बनाम नीदरलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला भारत और नीदरलैंड्स के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा.
India vs Netherlands Live Score | भारत बनाम नीदरलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला भारत और नीदरलैंड्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि टीम इंडिया ने पहले ही 3 मैच जीतकर सुपर-8 में क्वालिफाई कर लिया है. वहीं नीदलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. ऐसे में भारतीय टीम जीतकर के साथ सुपर-8 में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, जबकि नीदरलैंड जाते-जाते टीम इंडिया को हराने की उम्मीद कर रही होगी. इस मैच का लाइव स्कोर पढ़ने के लिए आप हमारे साथ डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.
A fourth consecutive victory in sight! 💪— BCCI (@BCCI) February 18, 2026
📍 Ahmedabad
💻 https://t.co/hIL8Vefajg
📱 Official BCCI App#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/FOZ9TX6hOI
भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह.
नीदरलैंड- माइकल लेविट, मैक्स ओ'डोड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), जैच लायन-कैशेट, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रॉस, साकिब जुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन और टिम वैन डेर गुगटेन.