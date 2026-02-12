FacebookTwitterYoutubeInstagram
PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

क्या है Maintenance Insomnia? कहीं रात के 2-3 बजे आपकी भी तो नहीं खुल जाती है नींद, जानिए क्यों होता है ऐसा 

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 

क्रिकेट

क्रिकेट

India vs Namibia Live Score, T20 World Cup 2026: अपनी दूसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs Namibia Live Score | इंडिया वर्सेस नामीबिया लाइव स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली के अरुट जेटली स्टेडियम में खेला जाना है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 12, 2026, 05:03 PM IST

India vs Namibia Live Score, T20 World Cup 2026: अपनी दूसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs NAM Live Score

IND vs NAM Live Score, T20 World Cup | भारत बनाम नामीबिया मैच लाइव स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली के अरुट जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच में टीम इंडिया की जीत लगभग मुमकिन नजर आ रही है. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही कह दिया था कि इस वर्ल्ड कप में वो किसी भी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे. हालांकि नामीबिया भी जीत के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश भी करेगी. आप लाइव अडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 12 Feb 2026, 04:53 PM

    IND Vs NAM Live Score, T20 World Cup 2026: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर.

    नामीबिया- लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिन्क, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (सी), जे जे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (डब्ल्यू), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हेंगो, मालन क्रुगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल और जान बाल्ट.
     

