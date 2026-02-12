India vs Namibia Live Score, T20 World Cup 2026: अपनी दूसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs Namibia Live Score | इंडिया वर्सेस नामीबिया लाइव स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली के अरुट जेटली स्टेडियम में खेला जाना है.

IND vs NAM Live Score, T20 World Cup | भारत बनाम नामीबिया मैच लाइव स्कोर: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली के अरुट जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच में टीम इंडिया की जीत लगभग मुमकिन नजर आ रही है. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही कह दिया था कि इस वर्ल्ड कप में वो किसी भी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे. हालांकि नामीबिया भी जीत के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश भी करेगी. आप लाइव अडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

