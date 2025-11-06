FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार के सबसे ज्यादा बेगूसराय में 30.37 %, सबसे कम शेखपुरा में 26.04 % डाले गए

भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब,बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा

UP Board Exam Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम

कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

क्रिकेट

India vs Australia 4th T20I Live Score: भारत या ऑस्ट्रेलिया कौन बनाए सीरीज में बढ़त? आज होगी काटे की टक्कर, यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

India vs Australia 4th T20I Live Cricket Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज यानी गुरुवार 6 नवंबर को चौथा मुकाबला खेला जाएगा. आप हमारे यहां चौथे मुकाबले के लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 06, 2025, 12:07 PM IST

India vs Australia 4th T20I Live Score: भारत या ऑस्ट्रेलिया कौन बनाए सीरीज में बढ़त? आज होगी काटे की टक्कर, यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

India vs Australia 4th T20 Match Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज यानी गुरुवार 6 नवंबर को चौथा मुकाबला खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.45 बजे से शुरू होगा. सीरीज का पहला मैच बारिश की चपेट में आ गया था. लेकिन उसके बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया, तो तीसरा मुकाबला भारत ने अपने नाम किया है और सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी. लेकिन अब चौथे मुकाबला जीतकर कौनसी टी सीरीज में बढ़त बनाएगी. आप हमारे यहां चौथे मुकाबले के लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं. 
 

