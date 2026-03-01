FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

T20 World Cup 2026: श्रीलंका के बाहर होने के बाद इस्तीफा देंगे हेड कोच सनथ जयसूर्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले छोड़ेंगे पद

कौन हैं अलीरेजा अराफी? जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार

क्रिकेट

IND vs WI Live Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच करो या मरो मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs West Indies Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का आखिरी मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 01, 2026, 05:25 PM IST

IND vs WI Live Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच करो या मरो मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs WI Live Score

India vs West Indies Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का आखिरी मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला होगा, क्योंकि हारने वाली टीम सीधा टूर्नामेंट से बाहर होगी और जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी. ऐसे में भारत-वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. इस मैच के ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रहे सकते हैं.
 

LIVE BLOG

  • 01 Mar 2026, 05:21 PM

    India vs West Indies Live Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

    वेस्टइंडीज- शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.
     

