IND vs WI Live Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच करो या मरो मुकाबला, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs West Indies Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का आखिरी मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है.

India vs West Indies Live Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 का आखिरी मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला होगा, क्योंकि हारने वाली टीम सीधा टूर्नामेंट से बाहर होगी और जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी. ऐसे में भारत-वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. इस मैच के ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रहे सकते हैं.

