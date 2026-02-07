India vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया करेगी वर्ल्ड कप का आगाज, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

भारत बनाम यूएसए मैच लाइव स्कोर | IND vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम आज 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज करेगी. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

इंडिया वर्सेस यूएसए लाइव स्कोर | India vs United States of America Live Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है और इसका पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया था. वहीं इस बार टूर्नामेंट में प्रति दिन ग्रुप स्टेज के तीन मुकाबले खेले जाएंगे. ऐसे में आज ही भारत और यूएसए के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जो मुंबई के वानखेड़े में होगा. भले ही 7 फरवरी को दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी भारत और यूएसए के मुकाबले से पहले ही होगी.


