India vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया करेगी वर्ल्ड कप का आगाज, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
भारत बनाम यूएसए मैच लाइव स्कोर | IND vs USA Live Score, T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम आज 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज करेगी. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.
इंडिया वर्सेस यूएसए लाइव स्कोर | India vs United States of America Live Score, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है और इसका पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया था. वहीं इस बार टूर्नामेंट में प्रति दिन ग्रुप स्टेज के तीन मुकाबले खेले जाएंगे. ऐसे में आज ही भारत और यूएसए के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जो मुंबई के वानखेड़े में होगा. भले ही 7 फरवरी को दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी भारत और यूएसए के मुकाबले से पहले ही होगी. लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.
🚨Flying Man in the T20 World Cup 2026— Sonu (@Cricket_live247) February 6, 2026
Flying Man practicing at the Wankhede Stadium for the T20 World Cup 2026 opening ceremony. pic.twitter.com/wCh1kz9fJF
भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.
यूएसए- मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज़ गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कमाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्टुश केनजिगे, शैडली वान शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन और शुभम रंजने.