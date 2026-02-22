India vs South Africa Live Score, T20 World Cup 2026: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सुपर-8 की भिड़ंत, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs SA LIVE Cricket Score & Match Updates | भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

IND vs SA Live Score | भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें सुपर-8 की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी, जिसके लिए दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है. 2024 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह भारत और अफ्रीका का मैच रोमांचक हो सकता है. इस मैच का ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं.

