FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India vs South Africa Live Score, T20 World Cup 2026: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सुपर-8 की भिड़ंत, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs SA LIVE Cricket Score & Match Updates | भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 22, 2026, 05:04 PM IST

India vs South Africa Live Score, T20 World Cup 2026: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सुपर-8 की भिड़ंत, यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs SA Live Score

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs SA Live Score | भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें सुपर-8 की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी, जिसके लिए दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली है. 2024 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह भारत और अफ्रीका का मैच रोमांचक हो सकता है. इस मैच का ताजा लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे साथ डीएनए हिंदी के साथ बने रह सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 22 Feb 2026, 05:01 PM

    india vs south africa live score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    इंडिया- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

    साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.
     

    FacebookTwitterWhatsappLinkedin
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement
धर्म
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
MORE
Advertisement