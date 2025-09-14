IND vs PAK Live Score: हार्दिक के बाद बुमराह ने दिलाई सफलता, मोहम्मद हारिस लौटे पवेलियन

Kidney Damage Signals: सावधान! आंखों के ये 3 बदलाव हो सकते हैं किडनी डैमेज का संकेत, बिल्कुल न करें इग्नोर
यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एक साथ दागे 361 से ज्यादा ड्रोन, तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग
'नया ट्रेंड शुरू मत करो..' तलाक के बाद डाइवोर्स फोटोशूट कराईं एक्ट्रेस, तो भड़क गए फैंस
IND vs PAK Playing 11: अर्शदीप सिंह को फिर नहीं मिली जगह, हारिस रऊफ भी बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए भारती सिंह ने बताया आसान घरेलू उपाय, मंहगे हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत
दुनिया का वो इकलौता देश, जिसे कभी नहीं मिली गुलामी की जंजीरें
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की तेजी से बढ़ी मांग, फैंस ने तोड़ी टीवी; यहां देखें लोगों के रिएक्शन
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम
Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय
IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन
क्रिकेट
IND vs PAK Live Score: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी रविवार 14 सितंबर को मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज यानी रविवार 14 सितंबर को मुकाबला खेला जा रहा है, जो दुबई स्टेडियम में होगा. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है. हालांकि भारत और पाकिस्तान मुकाबले से पहले ही इसे बॉयकॉट को लेकर चर्चा हो रही थी. लेकिन बीसीसीआई ने इसको लेकर सब कुछ साफ कर दिया था. वहीं इस मैच में सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा आमने-सामने हैं. आप यहां लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं.
टीम इंडिया- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान- साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद.
All Set & Raring To Go 👍 💪— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
It's Match No. 2️⃣ for #TeamIndia 🇮🇳 in #AsiaCup2025 pic.twitter.com/vKUgTJ1HAD