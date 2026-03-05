FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

क्रिकेट

IND vs ENG Semi-Final Live Score Updates: भारत-इंग्लैंड के बीच फाइनल की जंग, यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

IND vs ENG Live Score, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final | भारत बनाम इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 05, 2026, 04:58 PM IST

IND vs ENG Semi-Final Live Score Updates: भारत-इंग्लैंड के बीच फाइनल की जंग, यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

IND vs ENG Live Score

India vs England Live Score, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की विजेती टीम 8 मार्च को न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगी. लेकिन दोनों ही टीमों के लिए फाइनल में पहुंचना आसान नहीं होगा. क्योंकि जीत के लिए दोनों ही टीमों को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देनी होगी. इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल काफी रोमांचक हो सकता है. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रहे सकते हैं. 
 

LIVE BLOG

  • 05 Mar 2026, 04:57 PM
  • 05 Mar 2026, 04:57 PM
  • 05 Mar 2026, 04:56 PM
  • 05 Mar 2026, 04:53 PM

    IND vs ENG Live Score: दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

    भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदरय

    इंग्लैंड- फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टोंग और जेमी ओवरटन.

