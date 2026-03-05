IND vs ENG Semi-Final Live Score Updates: भारत-इंग्लैंड के बीच फाइनल की जंग, यहां पढ़े लाइव अपडेट्स

क्रिकेट
IND vs ENG Live Score, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final | भारत बनाम इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.
India vs England Live Score, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की विजेती टीम 8 मार्च को न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगी. लेकिन दोनों ही टीमों के लिए फाइनल में पहुंचना आसान नहीं होगा. क्योंकि जीत के लिए दोनों ही टीमों को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देनी होगी. इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल काफी रोमांचक हो सकता है. इस मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे डीएनए हिंदी के साथ बने रहे सकते हैं.
💬 💬 𝘼𝙩 𝙒𝙖𝙣𝙠𝙝𝙚𝙙𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙞𝙪𝙢, 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙊𝙉𝙀.#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND https://t.co/6KU10oBtEb— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
Hello from the Wankhede Stadium, Mumbai 👋 🏟️— BCCI (@BCCI) March 4, 2026
📸 📸 Semi-final intensity 💪 #TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvENG pic.twitter.com/V8PE4I1gnb
📍 Mumbai— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
The stage is set 🔥
About time for our Semi-Final showdown ⏳
🔽 Watch | #TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND https://t.co/rdbQzcJa3L
भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदरय
इंग्लैंड- फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टोंग और जेमी ओवरटन.