Umesh Yadav comeback: उमेश यादव ने दो साल बाद वापसी की और मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया कि हर तरफ होने लगी उन्हीं की चर्चा

डीएनए हिंदी: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच उतार चढ़ाव से भरा रहा. ना सिर्फ दोनों टीमों के लिए बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के लिए भी जिसने करीब दो साल बाद टीम में वापसी की. इस खिलाड़ी की वापसी जैसी वो चाहता था वैसी तो बिलकुल नहीं रही लेकिन कहते हैं जो खुदपर भरोसा करता है भगवान भी उसी का साथ देता है. उमेश यादव के साथ मैच में ऐसा ही हुआ है. अपने पहले ओवर की चार गेंदों पर उमेश ने कैमरून ग्रीन से लगातार चार चौके खाए और इसके बाद हर कोई उन्हें देख यही कहने को मजबूर हो गया कि अब उमेश का करियर खत्म होना तय है.

बोलती की बंद

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई और उन्होंने उमेश यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया. उमेश को खिलाने और बुमराह को बाहर बैठाने के फैसले की भी खूब आलोचना हुई. लेकिन अपने अगले ही ओवर में उमेश यादव फिर लौटे. पर इस बार उनका इरादा मजबूत था. उन्होंने इस ओवर में भी 11 रन खाए लेकिन एक के बाद एक दो विकेट लेकर मैच ही पलट दिया. उमेश यादव ने पहले स्टीव स्मिथ को 35 रन के स्कोर पर और फिर ग्लेन मैक्सवेल को एक रन पर पवेलियन भेज दिया. मैक्सवेल और स्मिथ जैसे दो बड़े खिलाड़ियों को आउट करने के बाद उमेश यादव ने उन सभी लोगों की बोलती बंद कर दी जो कुछ देर पहले उन्हें ट्रोल कर रहे थे.

क्या कह रहे लोग तारीफ में

जो लोग पहले उन्हें ट्रोल करने वाले मीम्स बनाकर तरह-तरह की बातें कर रहे थे. वही अब उमेश की तारीफ करने को मजबूर हो गए. उमेश ने अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि अगर आपमें दमखम है तो आप विप्रीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं. एक यूजर ने रोहित शर्मा की फोटो शेयर करते हुए उमेश यादव के ट्रोलर्स को मजाकिया लहजे में सटीक जवाब दिया. तो एक अन्य यूजर ने कहा कि जो उमेश यादव एक समय पर टीम की कमजोर कड़ी दिख रहे थे उन्होंने ही अचानक टीम के लिए मैच पलट दिया.

Umesh Yadav, who looked like India’s weak spot in this match, turns things around dramatically with a double strike. Credit to skipper Rohit Sharma for choosing to review the umpire’s decision both times — Cricketwallah (@cricketwallah) September 20, 2022

Umesh yadav react on get back to back two wickets in over

finally feels good umesh yadav in this over#umeshyadav #INDvsAUS #glennmaxwell #stevesmith #RohitSharma pic.twitter.com/KA40O0p8EQ — Sohan Karwasra (@SohanKarwasra9) September 20, 2022

Virat Kohli reaction after Umesh Yadav magical spell 🔥 #INDvsAUS pic.twitter.com/8GGc64AVqf — 🌟 Indomitable Spirit 🌟 (@imAshutosh08) September 20, 2022

