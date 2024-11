Ind vs Aus T20: रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 11 रन बनाए, जिसके बाद ट्विटर पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

डीएनए हिंदी: मोहाली में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को शुरुआत अच्छी नहीं मिली और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. केएल राहुल और रोहित शर्मा ने तेज़ शुरुआत दी लेकिन रोहित तीसरे ओवर में ही एक चौका और एक छक्का लगाकर आउट हो गए. इसके बाद विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. जिसके बाद ट्विटर पर यूजर्स ने कप्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Need Rishabh Pant as an Opener Today,Rohit sharma ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/ZM6yhpGkxr — Rishabh pant fans club (@rishabpantclub) September 20, 2022

Maggy is ready.. Please come Soon !!

Rohit Sharma : Comming ..

Ind - 19/1 #indvsnz — Akshar Shroff (@shroffakshar) October 26, 2016

Maggy man playes only one 1match out of 10...wht record by rohit sharma #indvsnz — khetamar sushant (@skhetamar23) October 23, 2016

रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के एक मुकाबले में धमाकेदार पारी खेली थी तो विराट ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी विश्वकप की तैयारियों को पुख्ता करना चाहेगी. दूसरा टी20 मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा तो सीरीज का आखिरी मैच हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाएगा.

