Hardik Pandya knock against Aus: हार्दिक पंड्या के तूफान ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक को उजाड़कर रख दिया है.

डीएनए हिंदी: पहले टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है. पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा. लेकिन टीम को इस लक्ष्य तक जिस खिलाड़ी ने पहुंचाया उसका नाम है हार्दिक पंड्या. केएल राहुल (55रन) और सूर्या (46 रन) ने जरूर टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली. लेकिन जो पारी हार्दिक ने खेली है. उसके आगे सब फेल है. हार्दिक जब क्रीज पर आए उस वक्त मैच फंसा हुआ था. क्योंकि सेट बल्लेबाज राहुल और सूर्या एक के बाद एक पवेलियन चले गए थे.

टीम को हार्दिक से एक बड़ी और तेज पारी की दरकार थी और उन्होंने ठीक समय पर ये डिलीवर भी की. पंड्या ने 31 गेंदों पर 71 रनों की धुआंधार पारी में 5 लंबे छक्के लगाए और 7 करारे चौके. जिसने भी आज उन्हें खेलते देखा वो उनका फैन हो गया. स्टैंड में बैठे टीम के खिलाड़ियों से लेकर टीवी पर मैच देखने वाले दर्शकों तक हर कोई पंड्या के बेहतरीन शॉट्स पर तालियां बजाते ही दिखा.

IND vs AUS: रोहित को बताया 3 मिनट वाली मैगी तो विराट के लिए कहा- निकल गई हवा

सोशल मीडिया पर जहां देखो वहां पंड्या-पंड्या का ही नाम गूंजता दिख रहा है. ट्विटर पर तो पंड्या टॉप पर ट्रेंड करते दिख रहे हैं. जनता पंड्या को बेस्ट फिनिशर बता रही है. 20वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर पंड्या ने लगातार तीन छक्के लगाए थे. जिसे लेकर उनकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है.

देखिए ट्विटर पर पंड्या की तारीफ में क्या कह रहे लोग

6,6,6 by Hardik Pandya in the final 3 balls - The finisher. pic.twitter.com/DqsdVzeNvl — Johns. (@CricCrazyJohns) September 20, 2022

Shot of the match by Hardik Pandya. pic.twitter.com/3eFSz2lMN0 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 20, 2022

Second T20I fifty for Hardik Pandya as India post a good total in Mohali 👏🏻#INDvAUS | 📝 Scorecard: https://t.co/Afs4NOJP1W pic.twitter.com/JN28r5JINg — ICC (@ICC) September 20, 2022

