T20 World Cup: ICC के आगे नहीं चलेगी पाकिस्तान की दलील? ऐसे ही लागू नहीं होता Force Majeure, जानें शर्तें

फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फेरिस व्हील टूटा, पुलिस निरीक्षक की मौत, कई लोग घायल

ट्रेड डील नक्शे में यूएस ने पूरा कश्मीर भारत का दिखाया, PoK पर बदली वर्ल्ड पॉलीटिक्स, यहां समझें फ्यूचर गेम प्लान

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर

Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

T20 World Cup: भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के लिए पाकिस्तान ने फोर्स मेज्योर इनवोक किया है. चलिए जानते हैं कि फोर्स मेज्योर क्या होता है और इसे कब और कैसे इनवोक किया जा सकता है?

Kusum Lata

Updated : Feb 08, 2026, 10:08 AM IST

File Photo

T20 World Cup: 15 फरवरी को IND vs Pak मैच शिड्यूल्ड है. पाकिस्तान यह मैच नहीं खेलने पर अड़ा हुआ है. ICC ने PCB से सवाल किया है कि वो कैसे एक मैच को बायकॉट करके पूरा टूर्नामेंट खेल सकता है. पाकिस्तान ने Force Majeure इनवोक करने की बात कुछ दिन पहले ICC को लिखी एक चिट्ठी में कही थी. PCB ने अपनी सरकार के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने 15 फरवरी का मैच खेलने से टीम को प्रतिबंधित किया है. ICC ने PCB से जवाब मांगा है. Force Majeure क्लॉज इनवोक करने का कारण मांगा है. 

क्या होता है Force Majeure?

फोर्स मेज्योर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई एक तरह की सुविधा होती है. कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दो पार्टियों में से एक पार्टी अगर ऐसे कारणों से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होती है जो उसके हाथ में नहीं हैं, तो वो फोर्स मेज्योर इनवोक करके इन शर्तों से पीछे हट सकती है. Force Majeure इनवोक करने के कारणों में युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कोई सरकारी आदेश या फिर पब्लिक इमरजेंसी शामिल हैं.

इस क्लॉज को इनवोक करने के लिए, शर्त पूरी न कर पाने वाली पार्टी को ये बताना होता है कि जिस घटना के चलते उन्हें फोर्स मेज्योर इनवोक करना पड़ रहा है उसका उन्हें कोई अंदेशा नहीं था और न ही वो उसे अवॉइड कर सकते थे. पार्टी के ये भी बताना होता है कि उस घटना के असर को कम करने के लिए उसने हरसंभव कोशिश की. केवल इस आधार पर फोर्स मेज्योर लागू नहीं किया जा सकता है कि वो शर्त पूरी करने में असहज हैं या उन पर राजनीतिक दबाव है.

अभी जो कारण सामने आए हैं उन्हें देखकर लगता है कि PCB राजनीतिक दबाव में मैच खेलने से पीछे हट रही है. अगर ऐसा होता है तो या पाकिस्तान को अपनी ज़िद छोड़कर भारत के साथ मैच खेलना होगा या फिर उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

ICC ने PCB से पूछा- आपने क्या किया?

पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम केवल भारत के खिलाफ शिड्यूल्ड 15 फरवरी के मैच का बायकॉट करेगी. पाकिस्तान सरकार ऐसा बांग्लादेश के समर्थन में कर रही है. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया. पाकिस्तान सरकार के ऐलान का हवाला देते हुए PCB ने फोर्स मेज़्योर इनवोक करने की बात कही है. अब इसे लेकर ICC ने PCB से कुछ सवाल पूछे हैं. पूछा है कि इस हालात से निपटने के लिए पीसीबी ने क्या कदम उठाए? क्या उसने ऑल्टरनेटिव्स पर विचार किया. 

ICC का इस पर क्या कहना है?

ICC से जुड़े अधिकारियों के हवाले से PTI ने लिखा है कि PCB के साथ ICC की बातचीत शुरू हो गई है. इन अधकारी का मानना है कि तय शिड्यूल के हिसाब से भारत-पाकिस्तान मैच होगा. ICC इसे लेकर PCB से लगातार बात कर रही है ताकि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके. ICC इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर यह मैच नहीं होता तो इसका खेल को कितना नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान क्या होंगे और गवर्नेंस से जुड़ी क्या समस्याएं सामने आएंगी? मैच नहीं होने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी?

ICC ने PCB को ये भी लिखा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के सलेक्टिव पार्टिसिपेशन करता है तो ये ग्लोबल टूर्नामेंट के मूल विचार को खत्म करने जैसा होगा. इतना ही नहीं, ICC रेगुलेशंस के तहत PCB के खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.

(PTI इनपुट के साथ)

