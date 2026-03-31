Horoscope 1 April 2026: आज तुला और मकर वालों को होगी धन की प्राप्ति, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 1 अप्रैल बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.शैक्षणिक व शोध कार्य मनानुकूल रहेंगे.उत्साह और प्रसन्नता में वृद्धि होगी.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा. नौकरी में संतोष रहेगा.निवेश शुभ रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.घर में अतिथियों का आगमन होगा.विरोध होगा.परिवार की चिंता रहेगी.



🌹-वृषभ राशि

आज के दिन घर परिवार में खुशी और उत्साह बना रहेगा.अपरिचित व्यक्तियों पर भरोसा न करें अन्यथा नुकसान होगा.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा.निवेश मनोनुकूल लाभ देगा.परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी. भाग्य का साथ मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.शेयर मार्केट व म्यूवहुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे.सेहत का विशेष सावधानी बरतें.परिवार के किसी सदस्य के स्वास्‍थ्य की चिंता रहेगी.पुराना रोग उभर सकता है.किसी भी व्यक्ति की बातों में न आएं.महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें, लाभ होगा.अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे.



🌹-कर्क राशि

आज के दिन दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.राजकीय बाधा दूर होगी.प्रसन्नता में वृद्धि होगी.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.यात्रा लाभदायक रहेगी.व्यापार मनोनुकूल चलेगा. नौकरी में चैन रहेगा. धनहानि संभव है, सावधानी रखें.किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.



🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए सुखमय रहेगा.झोखिम व जमानत के कार्य टालें.धन प्राप्ति सुगम तरीके से होगी.नई योजना बनेगी.तत्काल लाभ नहीं होगा.कार्यप्रणाली में सुधार होगा. सामाजिक कार्य करने में रुझान रहेगा. मान-सम्मान मिलेगा.शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि से मनोनुकूल लाभ होगा.कष्ट, तनाव व चिंता का वातावरण बन सकता है.



🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेंगे.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा.व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेंगे.नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी. मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा.लंबित कार्य पूर्ण होंगे.पूजा-पाठ में मन लगेगा. किसी साधु-संत का आशीवार्द मिल सकता है.कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे.



🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा. पुराना रोग उभर सकता है. दूर से सुखद खबर मिल सकता है.व्यर्थ भागदौड़ रहेगी.किसी व्यक्ति के व्यवहार से अप्रसन्नता रहेगी. अपेक्षित कार्य विलंब से होंगे.प्रयास अधिक करना पड़ेंगे.किसी व्यक्ति विशेष की नाराजी झेलना पड़ेगी.



🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन भूले-बिसरे साथी तथा रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.रोजगार में उन्नति होगी.व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा.निवेश में जल्दबाजी न करें.नौकरी में शांति रहेगी. धन प्राप्ति सुगम होगी.मित्रों का सहयोग रहेगा.कार्य समय पर पूर्ण होंगे.कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी.



🌹धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.भूमि व भवन इत्यादि की खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.आय में वृद्धि होगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेगे. प्रमाद न करें.जल्दबाजी न करें.कोई समस्या खड़ी हो सकती है.कमर दर्द से परेशान हो सकते हैं.



🌹-मकर राशि

आज के आपके लिए अनुकूल रहेगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा.कारोबार में वृद्धि के योग हैं. व्यस्तता के चलते स्वास्‍थ्य प्रभावित होगा. धन प्राप्ति सुगम होगी.मित्रों का सहयोग समय पर प्राप्त होगा.रुके कार्यों में गति आएगी.प्रसन्नता रहेगी.यात्रा मनोरंजक रहेगी.स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा.



🌹-कुंभ राशि

आज के दिन भाईओं का सहयोग प्राप्त होगा.परिवार में शुभ आयोजन के योजना बन सकते हैं.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है.थकान व कमजोरी रह सकती है.स्वास्थ्य पर खर्च होगा.चिंता तथा तनाव रहेंगे.नौकरी में कार्यभार रहेगा.भागदौड़ रहेगी.आय होगी.व्यवसाय ठीक चलेगा.जल्दबाजी से चोट लग सकती है.



🌹-मीन राशि

आज के दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा.परिजनों के साथ घूमने जाने की योजना बना सकते हैं.सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी.मान-सम्मान मिलेगा.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.पार्टनरों का सहयोग मिलेगा.कारोबार में लाभ होगा .कार्यसिद्धि होगी.घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.

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